Serbia: Schwytano 21-latka, który w nocy zabił osiem i ranił 13 osób (aktualizacja)

W okolicach Kragujevca w centralnej Serbii policja schwytała 21-letniego Urosza Blażicia, który zabił w nocy z czwartku na piątek osiem i ranił 13 osób we wsiach położonych na południe od Belgradu - poinformowała w piątek agencja Tanjug.

W poszukanie sprawcy strzelaniny zaangażowano ponad 600 policjantów. 21-latek, który według serbskich mediów od początku działał sam, został schwytany w okolicach Kragujevca położonego 125 km na południe od Belgradu.

Mężczyzna w czwartek w nocy zastrzelił z broni automatycznej we wsiach w okolicach Mladenovca osiem osób, w tym niebędącego na służbie policjanta i jego nastoletnią siostrę. Najmłodsza ofiara miała 15 lat. Ministerstwo spraw wewnętrznych Serbii określiło wydarzenie aktem terrorystycznym.

Ministerstwo zdrowia wezwało obywateli kraju do oddawania krwi każdej możliwej grupy. Dwie z 13 rannych w wyniku ataku osób znajdują się w stanie zagrażającym życiu - poinformowała telewizja RTS.

Atak rozpoczął się w czwartek po 23.00 we wsi Dubona, kiedy 21-latek pokłócił się ze znajomymi, poszedł do domu po broń i rozpoczął strzelaninę. Według niepotwierdzonych informacji strzelał z samochodu do przypadkowych osób.