Serbia: Szef szwedzkiej dyplomacji: mamy nadzieję, że dołączymy do NATO przed lipcem

Mamy nadzieję, że Szwecja dołączy do NATO jeszcze przed szczytem Sojuszu w Wilnie w dniach 11-12 lipca - powiedział przebywający w środę w Belgradzie Tobias Billstrom, minister spraw zagranicznych Szwecji.

Billstrom - przemawiając obok swojego serbskiego odpowiednika Ivicy Daczicia - zapewnił, że Szwecja "będzie dostarczycielem bezpieczeństwa dla całego Sojuszu i jasne jest, że kraj jest w NATO mile widziany".

Szwecja i Finlandia zaczęły ubiegać się o członkostwo w NATO w maju 2022 roku.

W kwietniu bieżącego roku do Sojuszu oficjalnie dołączyły Helsinki, kandydatura Sztokholmu jest nadal powstrzymywana przez Turcję i Węgry.

Przebywający w środę w Sztokholmie minister obrony USA Lloyd Austin "zachęcił Turcję i Węgry do tego, by ratyfikowały przyjęcie Szwecji do NATO tak szybko, jak to możliwe". Austin wyraził również nadzieję, że Szwecja stanie się 32. członkiem NATO jeszcze przed szczytem Sojuszu w Wilnie

Wizytujący Serbię Billstrom zapewnił Belgrad, że sprawująca prezydencję w Radzie UE Szwecja będzie traktować region Bałkanów Zachodnich priorytetowo. Dodał, że UE oczekuje od swoich partnerów ujednolicenia stanowisk wobec Rosji i jej agresji na Ukrainę ze stanowiskiem unijnym - poinformowała agencja Tanjug.

Podczas spotkania z prezydentem Serbii Aleksandrem Vucziciem szef szwedzkiej dyplomacji podkreślił znaczenie rządów prawa i wolności mediów oraz wezwał do pełnego zharmonizowania standardów serbskich z unijnymi.