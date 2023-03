Serbia: Think tank Demostat: w kraju coraz silniejsza antyukraińska narracja

Rok po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę w Serbii nadal niesłychanie silna jest proputinowska i antyzachodnia propaganda, przez którą część obywateli wierzy w zasadność rosyjskiej agresji. W Serbii na sile zyskuje również antyukraińska narracja - zwraca w środę uwagę serbski think tank Demostat.

"Kłamliwa narracja o Ukrainie jest szczególnie obecna w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Była obecna jeszcze przed rozpoczęciem 24 lutego 2022 roku inwazji, do jej wzrostu doszło szczególnie po aneksji Krymu w 2014 roku" - twierdzi Demostat.

Podając przykłady pojawiających się w serbskiej przestrzeni medialnej fałszywych zarzutów wobec Kijowa, think tank wymienia rzekomo "popełnione przez Ukraińców ludobójstwo i obecny w ukraińskiej polityce nazizm". "Jest wszystko to, co gloryfikuje Rosję i dyskredytuje Ukrainę" - dodaje.

Serbski ośrodek analityczny podkreśla jednocześnie "kilka faktów z historii Serbów i Ukraińców, które zamiata się pod dywan przez ich niespójność z kreowaną propagandą". "Ukraina jest jednym z nielicznych państw nieuznających niepodległości Kosowa, była jednym z pierwszych krajów, które potępiły bombardowanie Serbii przez NATO w 1999 roku" - wylicza Demostat.

"Serbia i Ukraina dzielą też doświadczenie utraty części swojego terytorium" - zaznacza ośrodek, nawiązując do aneksji Krymu i ogłoszenia w 2008 roku niepodległości przez Kosowo, byłą serbską prowincję.