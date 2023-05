Serbia: W domku letniskowym 21-letniego sprawcy masakry znaleziono m.in. karabin, pistolet i ponad 200 sztuk amunicji

W domku letniskowym 21-latka, który zabił w nocy w centralnej Serbii osiem osób, znaleziono karabin, pistolet, dwa tłumiki, nóż myśliwski i ponad 200 sztuk amunicji różnego kalibru - poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych Serbii.

W domu, w którym zamachowiec ukrywał się przed policją, znaleziono z kolei cztery granaty ręczne, kilka pudełek z amunicją oraz karabin automatyczny bez numeru fabrycznego.

21-latka, którego w piątek nad ranem schwytano w okolicach Kragujevca w centralnej Serbii, przewieziono do komendy policji w oddalonym o 45 km od Belgradu Smederevie. Wokół budynku rozlokowano wielu uzbrojonych funkcjonariuszy - podała telewizja N1.

Do ataku doszło w czwartek po godz. 23. we wsi w centralnej Serbii. 21-latek pokłócił się ze znajomymi i poszedł do domu po broń. Według niepotwierdzonych informacji strzelał z samochodu do przypadkowych ludzi, zabijając osiem i raniąc 14 osób, z których najmłodsza miała 15 lat.