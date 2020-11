Serbia: Zakażony koronawirusem 90-letni patriarcha Ireneusz w ciężkim stanie

Patriarcha Serbskiego Kościoła Prawosławnego Ireneusz jest w ciężkim stanie i był intubowany - powiadomił w czwartek prezydent Serbii Aleksandar Vuczić. Rano serbska Cerkiew ogłosiła, że stan 90-letniego patriarchy pogorszył się z powodu zakażenia koronawirusem.

"Patriarcha Serbii Ireneusz jest w (...) ciężkim stanie. Dzięki Bogu, żyje; był w znacznie lepszym stanie 3-4 godziny temu, kiedy wielu informowało, że zmarł. Teraz jego stan jest ciężki, 55 minut temu został zaintubowany, lekarze walczą. Trudno cokolwiek prognozować, trzeba się modlić" - powiedział cytowany przez rosyjską agencję TASS Vuczić po ćwiczeniach antyterrorystycznych sił specjalnych policji w Belgradzie.

W czwartek rano Serbski Kościół Prawosławny przekazał na swojej stronie internetowej, że patriarcha przebywa w szpitalu wojskowym w mieście Karaburma od momentu stwierdzenia zakażenia koronawirusem. O jego zdrowie, oprócz serbskich lekarzy, dbają także rosyjscy eksperci medyczni.

"19 listopada 2020 r. ogólny stan zdrowia Jego Świątobliwości Ireneusza, Patriarchy Serbskiego, uległ pogorszeniu w wyniku Covid-19. Stały zespół lekarzy wraz z lekarzami Federacji Rosyjskiej monitoruje stan ogólny i stan kliniczny Jego Świątobliwości (...)" - napisano na stronie Serbskiego Kościoła Prawosławnego. Dodano, że opinia publiczna będzie dalej informowana o stanie zdrowia patriarchy.

Kilka godzin później niektóre media podały, że patriarcha zmarł, a następnie wiadomość została wycofana - informuje portal serbskiego nadawcy B92.

Do tej pory pojawiło się kilka informacji związanych ze stanem zdrowia patriarchy. Jedna z nich mówiła, że jego stan się pogorszył, a potem rada lekarska stwierdziła we wtorek, że po przeanalizowaniu ogólnego stanu dotychczasowego leczenia zastosowane środki doprowadziły do stabilizacji przewlekłej niewydolności serca. Jednak sytuacja uległa zmianie i zeszłej nocy poziom tlenu we krwi patriarchy spadł, a jego stan się pogorszył - czytamy na portalu B92.

Jak dowiedziała się stacja TV Prva, problemy, które patriarcha ma teraz, są związane wyłącznie z obecnością koronawirusa.

"Odnosząc się do fałszywych doniesień o rzekomej śmierci Jego Świątobliwości Serbskiego Patriarchy Ireneusza, informujemy, że zgodnie z oficjalnym raportem rady lekarzy dbających o zdrowie Głowy naszego Kościoła, jego stan pozostaje bez zmian w porównaniu z raportem, który opublikowaliśmy dziś (w czwartek) rano" - czytamy na stronie Serbskiego Kościoła Prawosławnego. "Takie informowanie i celowe oszukiwanie całej opinii publicznej, nawet przez niektórych dostojników kościelnych, a także niektóre media, którym w jakimś stopniu można by ufać, jest niemoralne" - podkreślono.

Wszystkie dalsze informacje na temat stanu zdrowia patriarchy zostaną opublikowane przez Serbski Kościół Prawosławny po konsultacji z lekarzami zajmującymi się patriarchą - przekazano portalowi B92 w patriarchacie.