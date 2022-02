Serhij Kislitsa: Rosja motywuje nas do wstąpienia do NATO

Stały Przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Serhij Kislitsa powiedział w sobotę w wywiadzie dla japońskiej gazety Nikkei, że ​​decyzja Ukrainy przystąpienia do NATO jest przede wszystkim odpowiedzią na politykę Rosji.

"Najważniejszy czynnik motywujący Ukrainę do wejścia do NATO to działania prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina - powiedział ukraiński dyplomata.

Według Kislitsy podczas Majdanu w 2014 r. wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego wspierała mniej niż połowa Ukraińców ,potem sytuacja się zmieniła. "Ukraiński polityk który sprzeciwia się wstąpieniu do NATO, na pewno przegra wybory" - dodał.

Kislitsa skomentował także publikacje w The New York Times i The Washington Post, o tym, że Rosja rzekomo przygotowywała sfabrykowaną taśmę wideo o ataku sił ukraińskich na ludność cywilną na terytorium Federacji Rosyjskiej czy Donbasu, aby stworzyć pretekst do "inwazja" na Ukrainę. Według niego "to całkowicie odpowiada temu, co Rosja robi do tej pory ".