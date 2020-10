Seszele: Kandydat opozycji wygrał wybory prezydenckie

Kandydat opozycji Wavel Ramkalawan wygrał wybory prezydenckie na Seszelach - podała krajowa komisja wyborcza w niedzielę. Ramkalawan zdobył 54,9 proc. głosów, pokonując dotychczasowego prezydenta Danny'ego Faure.

Ramkalawan został w ten sposób pierwszym w historii kraju prezydentem z partii innej niż Zjednoczone Seszele (United Seychelles).

Nowy prezydent-elekt ubiegał się o to stanowisko od 1998 roku. Dla Faure, byłego wiceprezydenta, były to pierwsze wybory, bo doszedł do władzy w wyniku ustąpienia ze stanowiska byłego prezydenta Jamesa Michela w 2016 r.

Jest to kolejny sukces opozycji po tym, jak w 2016 r. po raz pierwszy od czasu uzyskania niepodległości w 1976 wygrała wybory parlamentarne. W tym roku wybory parlamentarne były połączone z prezydenckimi, jednak wyniki tych pierwszych nie zostały jeszcze ogłoszone. Głosowanie na archipelagu na Oceanie Indyjskim liczącym ponad 100 wysp trwało od czwartku do soboty.

Uzależniona od turystyki gospodarka afrykańskiego państwa mocno ucierpiała w tym roku z powodu pandemii koronawirusa; według prognoz jej PKB może w tym roku skurczyć się o prawie 14 proc.