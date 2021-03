Seszele otworzą się na turystów; wymagany negatywny test na koronawirusa

Władze Seszeli poinformowały, że jeszcze w marcu otworzą granice dla turystów. Będą oni musieli przedstawić negatywny test na koronawirusa, ale nie będą po przyjeździe objęci kwarantanną.

"Seszele zostaną ponownie otwarte dla turystów z całego świata (...) 25 marca" - powiedział Seychelles News Agency minister spraw zagranicznych i turystyki Sylvestre Radegonde. Wstępu do kraju nie mieliby tylko turyści z Republiki Południowej Afryki.

Urlopowicze będą potrzebowali negatywnego testu na koronawirusa wykonanego w ciągu 72 godzin przed przybyciem. Nie będą objęci kwarantanną, ale będą musieli zatrzymywać się w hotelach posiadających certyfikat zgodności z wymogami związanymi z pandemią.

Obowiązkowe będą: noszenie maseczek, dezynfekcja dłoni i zachowywanie dystansu społecznego.

"Mamy nadzieję, że da to gospodarce wytchnienie, którego potrzebuje gospodarka, kraj" - powiedział Radegonde.

Władze zamknęły granice Seszeli na początku pandemii, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jak podała agencja Reutera, przychody z turystyki spadły w tym kraju w 2020 roku o 61 proc.

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że w kraju do tej pory potwierdzono co najmniej 2618 przypadków Covid-19 i 11 zgonów. Szczepienia preparatem chińskiej firmy Sinopharm ruszyły w styczniu.