Seul zainwestuje ponad miliard dolarów w startupy

Stolica Korei Południowej zainwestuje w kolejnych ośmiu latach ponad 1 mld dolarów w rozwój miejscowego ekosystemu startupowego. Pakiet inwestycyjny obejmuje budowę największego na świecie kampusu dla młodych firm, a także szkolenia dla programistów mających ich szeregi.

Władze okręgu metropolitalnego miasta Seul ogłosiły wprowadzenie pakietu inwestycyjnego na rzecz startupów i technologii przyszłości o wartości 1,29 mld dolarów.

Środki te mają także doprowadzić do rozwoju co najmniej 50 Jednorożców, czyli startupów wycenianych na ponad 1 mld dolarów.

Ambitny program przyczyni się nie tylko do wzrostu miejsc pracy, ale także zwiększy konkurencyjność na zdominowanym przez wielkie konglomeraty rynku.

Seul zainwestuje prawie 1,3 mld dolarów w startupy i technologie przyszłości

Jak donosi The Korea Herald władze okręgu metropolitalnego miasta Seul ogłosiły wprowadzenie pakietu inwestycyjnego na rzecz startupów i technologii przyszłości o wartości 1,29 mld dolarów. Środki te mają zostać wydane w ciągu najbliższych 8 lat. W ramach dostępnego budżetu powstanie biuro, służące za startupowy kampus o wielkości ponad 100 tys. metrów kwadratowych. Będzie to największy tego typu obiekt na świecie, gotowy pomieścić nawet tysiąc startupów.

Około 40 proc. tych środków (497 mln dolarów) ma trafić do instytucji szkoleniowych, które dostarczą opłacone przez miasto kursy programistyczne zwane Seul Software Academy. Według założeń Seulu weźmie w nich udział ok. 10 tys. studentów, mających później szansę znalezienia zatrudnienie w sektorze startupów. Z kolei 443 mln dolarów zostanie przekazanych na rzecz wsparcia komercjalizacji startupów zajmujących się robotyką, biotechnologią i sztuczną inteligencją.

Zgodnie z założeniami władz miasta pakiet inwestycyjny ma przyczynić się do rozwoju co najmniej 50 tzw. Jednorożców (Unicorn), czyli innowacyjnych startupów, których wycena wynosi ponad 1 mld dolarów. Co więcej, Seul będzie wspierać także ekspansję zagraniczną młodych firm. Jak podaje The Korea Economic Daily zgodnie z założeniami programu powstanie 20 zagranicznych biur, służących koreańskim startupom za międzynarodowe huby, m.in. w Singapurze czy Hiszpanii. Lokalnie powstaną natomiast klastry dedykowane poszczególnym branżom, jak robotyka, fintech, biotechnologia i sztuczna inteligencja.

W latach 2012-2022 powstało przy wsparciu Seulu ok. 14 tys. startupów

Jak podaje The Korea Herald burmistrz Seulu, Oh Se-hoon, jest przekonany o rosnącym wpływie startupów na rynek pracy i wzrost gospodarczy stolicy Korei Południowej. Jego zdaniem przyczyniła się do tego także pandemia Covid-19, która otworzyła drogę wielu innowacjom pochodzących od seulskich firm.

Według miasta w latach 2012-2022 powstało w Seulu ok. 14 tys. startupów przy wsparciu miasta. Dały one 23 tys. nowych miejsc pracy i wygenerowały 4,4 mld dolarów łącznego przychodu. Według rządowych danych za 2022 r. tego rodzaju firmy odnotowały o 8 proc. większy wzrost kreacji nowych miejsc pracy, niż ogólna średnia w kraju (2,4 proc).

Plany stolicy Korei Południowej są odpowiedzią na globalny trend rozwoju startupów, który część państwa na świecie odnotowała znacznie wcześniej. Seulski hub ma być swojego rodzaju odniesieniem do francuskiego Station F czy singapurskiego JTC Launchpad. Jednocześnie można odnieść wrażenie, że Korea Południowa stara się w końcu skutecznie wyłamać ze schematu dominacji wielkich konglomeratów technologicznych, zwanych czebolami.

Dziś firmy, takie jak Samsung, LG i Hyundai, mają ogromny wpływ na miejscowy przemysł i oddziałują na większość łańcuchów dostaw, pozostawiając niewielką przestrzeń dla małych graczy. Dla wielu młodych firm wejście na kontrolowany w dużej mierze przez konglomeraty rynek jest dużym wyzwaniem. Z perspektywy innowacyjności kraju i kreacji nowych miejsc pracy, nie jest to idealna sytuacja. Inicjatywy, takie jak pakiet inwestycyjny Seulu, mają poprawić pozycję startupów i tym samych zwiększyć konkurencyjność na lokalnym rynku.