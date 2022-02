Sherman: Zasady OBWE, w tym do swoboda wybierania sojuszów, nie podlegają negocjacjom

Podstawowe zasady OBWE, w tym prawo do suwerenności i integralności terytorialnej oraz wyboru sojuszy, nie mogą podlegać debacie ani negocjacjom - podkreśliła wiceszefowa dyplomacji USA Wendy Sherman podczas inauguracji Odnowionego Dialogu ds. bezpieczeństwa w Europie zwołanego z inicjatywy Polski.

"Wszyscy zgodziliśmy się co do tych zasad (...) są zawarte w Akcie końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z Helsinek i innych dokumentach OBWE. Nie podlegają debacie, sporom i negocjacjom" - powiedziała Sherman podczas wirtualnego wystąpienia, odnosząc się do rosyjskich żądań wykluczenia członkostwa Ukrainy w NATO.

Jak podkreśliła, wszystkie kraje OBWE, w tym Rosja, zobowiązały się do respektowania suwerenności i integralności terytorialnej innych państw, a także do szanowania "swobody państw do wyboru własnych ścieżek, własnych orientacji polityki zagranicznej, własnych sojuszy bez gróźb użycia siły" przez inne państwa.

Sherman odniosła się też do rosyjskiego powoływania się na zasadę "równego i niepodzielnego bezpieczeństwa", mówiącej o tym, że bezpieczeństwo wszystkich państw jest ze sobą połączone i bezpieczeństwo jednego kraju nie może zmniejszać bezpieczeństwa innych.

"Stany Zjednoczone zgadzają się, że jest to ważny temat do dyskusji. Ale niepodzielność bezpieczeństwa nie oznacza, że jedno państwo może grozić innemu użyciem siły (...) nie oznacza, że może nielegalnie zaanektować terytorium innego państwa (...) nie oznacza, że jedno państwo może wetować wybór sojuszu innego" - zaznaczyła Sherman, odnosząc się do działań Moskwy na Ukrainie, w Gruzji i Mołdawii. Uzupełniła, że obecna koncentracja wojsk rosyjskich wokół Ukrainy jest największą od dekad.

"Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy i partnerzy zaoferowali Rosji dyplomatyczną ścieżkę wyjścia z kryzysu. Tylko poprzez dyplomację i deeskalację możemy osiągnąć prawdziwe, trwałe i wzajemne polepszenie naszego wspólnego bezpieczeństwa" - oświadczyła dyplomatka.

Zainaugurowany we wtorek Odnowiony Dialog nt. Bezpieczeństwa Europejskiego jest inicjatywą polskiego przewodnictwa w OBWE, której celem jest redukowanie ryzyka konfrontacji oraz wzmacnianie bezpieczeństwa i stabilności w regionie OBWE. Sherman podziękowała polskiemu ministrowi spraw zagranicznych Zbigniewowi Rauowi za inicjatywę i zapowiedziała, że zrobi wszystko, co możliwe, by zakończyła się ona sukcesem.

Oskar Górzyński