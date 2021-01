Siedem samolotów Chin i jeden USA w strefie identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu

Siedem samolotów wojskowych Chin i jeden USA naruszyły w niedzielę strefę identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) Tajwanu - podało ministerstwo obrony w Tajpej. Resort poinformował o działaniach lotnictwa USA w regionie po raz pierwszy od założenia strony ostrzegawczej dla obywateli.

Resort obrony poinformował o naruszeniu południowo-zachodniej ADIZ przez jeden samolot amerykański. Jest to wyjątkowe działanie; pomimo częstych ruchów wojska amerykańskiego w bliskiej odległości od terytoriów Tajwanu ministerstwo obrony zwykle wstrzymuje się od informowania o nich opinii publicznej. Resort nie podał jednak do publicznej wiadomości dokładnej trasy przelotu samolotu ani jego specyfikacji, co jest normą przy ostrzeganiu o działaniach lotnictwa ChRL.

W odpowiedzi na rosnącą aktywność chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej na terytoriach kontrolowanych przez Tajwan, ministerstwo obrony wyspy we wrześniu ub.r. zdecydowało się na stworzenie specjalnej strony internetowej, na której w czasie rzeczywistym ostrzega obywateli o zagrożeniach i informuje o bieżących wydarzeniach i incydentach.

W niedzielę samoloty ChRL naruszyły tę samą część tajwańskiej ADIZ dwukrotnie - były to dwa myśliwce Chengdu J-10, dwa myśliwce J-11 oraz jeden samolot Shaanxi Y-8, a wieczorem - kolejne dwa J-11.

Chociaż w ostatnich miesiącach naruszanie przez Chiny strefy ADIZ Tajwanu stało się normą, to w ubiegły weekend w strefę tę wleciało aż 28 samolotów. Przez ostatni miesiąc strona chińska naruszała strefę ADIZ 29 razy.

Zdaniem ekspertów obserwowana ostatnio intensyfikacja manewrów wojska chińskiego może być związana z obecnością marynarki wojennej USA na Morzu Południowochińskim. W ubiegły weekend wysłała ona na te wody grupę okrętów, w tym lotniskowiec USS Theodore Roosevelt.

W środę komunistyczne władze ChRL ostrzegły Tajwan, że każde posunięcie w kierunku niepodległości "oznacza wojnę" - co jest zaostrzeniem dotychczasowej retoryki. Pekin potwierdził też, że niedawne ćwiczenia chińskiej armii w pobliżu wyspy były odpowiedzią na prowokacje i zewnętrzne ingerencje.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska