Siedzą na gazie, ropie i węglu, a brakuje im energii

Republiki Azji Centralnej borykają się z coraz większymi problemami energetycznymi.

Od kilku lat można zaobserwować rosnący deficyt podaży, zwłaszcza w zależnym od hydroelektrowni Kirgistanie, ale również w zasobnych w surowce kopalne Kazachstanie i Uzbekistanie.

Sytuacja ta wydaje się być kuriozalna, zważywszy że dostępność surowców energetycznych i zdolność republik do ich przetwarzania powinna teoretycznie zapewnić nieprzerwane dostawy energii elektrycznej i ciepła.

Tegoroczna zima wykazała jednak jak bardzo daleka jest teoria od praktyki.

(Nie)spodziewany zmierzch środkowoazjatyckich hydroelektrowni

Gdy na świecie mówi się coraz głośniej o transformacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł energii, to w Kirgistanie raczej te hasła nie znajdą zrozumienia. Energetyka republiki opiera się bowiem na hydroelektrowniach, które zaspokajają 70 proc. zapotrzebowania na prąd. Tymczasem z roku na rok obserwowana jest mniejsza kumulacja wód w zbiornikach retencyjnych.

Największy w Azji Centralnej zbiornik Toktoguł zdołano napełnić zaledwie w 50 proc., co przełożyło się na 20 proc. niedobór energii elektrycznej. Przed energetyczna zapaścią tej zimy uratował Kirgistan import prądu z Uzbekistanu i Kazachstanu.

Problem w tym, że wspomniane republiki same niespodziewanie wpadły w pułapkę niedoboru energii elektrycznej. To skłoniło władze w Biszkeku do szukania pomocy w Turkmenistanie i w Rosji.

W lutym Aszchabad zobowiązał się do dostarczenia w okresie zimowym 2023/24 1,6 mld kWh. Z kolei porozumienie z Moskwą dotyczy importu 875 mln kWh w latach 2023-2024. Jak oblicza ministerstwo energetyki, tylko do końca tego roku konieczny jest import ok. 2,2 mld kWh. Sytuacja staje się więc coraz bardziej alarmująca, bowiem w roku 2021 kirgiski import energii elektrycznej wyniósł tylko 1,3 mld kWh, a w zeszłym już 2,8 mld kWh. Ten rok to już niedobór szacowany na co najmniej 3,5 mld kWh.

Problem kirgiskiej energetyki to nie tylko obserwowana nieregularność w topnieniu lodowców w górach Tienszan, które od maja do września w ten sposób zaopatrują w wodę kirgiskie zbiorniki. Do tego coraz częstszym zjawiskiem są długie okresy suszy, przerywane gwałtownymi ulewami. Wysuszona ziemia nie jest w stanie w krótkim czasie zaabsorbować tak dużych ilości wody, więc większość opadu po prostu spływa do rzek, powodując powodzie. Na te zmiany klimatyczne nakłada się gwałtownie rosnący popyt gospodarstw domowych na energię elektryczną - obecnie zużywają one aż 70 proc całego wolumenu krajowego.

Jak podaje Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) zużycie prądu przez kirgiskie gospodarstwa domowe wzrosło trzykrotnie w latach 2000-2010 i aż czterokrotnie w kolejnych 9 latach. Nie bez znaczenia dla energetycznej rozrzutności Kirgizów jest też utrzymywanie wysokich dotacji państwowych do cen prądu.

Energetyczne problemy bogatego w surowce Kazachstanu

Kazachstan i Uzbekistan, dwie najbardziej rozwinięte gospodarczo republiki regionu również dość niespodziewanie stanęły przed problemem energetycznym. Oba państwa mają relatywnie duże zasoby surowców energetycznych, które z powodzeniem wystarczają, by w pełni zaspokoić popyt krajowy, a nadwyżki przeznaczyć na eksport. I tak system ten funkcjonował przez wiele lat, aż w zeszłym roku coś zaczęło się psuć.

W kazachskim miksie energetycznym dominuje wciąż węgiel, choć jego udział systematycznie spada na rzecz odnawialnych źródeł energii. Generalnie więc samowystarczalność energetyczna republiki jest faktem, ale „wąskim gardłem” okazał się system przesyłowy, wymagający natychmiastowej kosztownej modernizacji.

Obecnie funkcjonujący, pamiętający jeszcze czasy ZSRR, ulega coraz częstszym awariom, zwłaszcza bloki w elektrowniach, a linie przesyłowe generują straty sięgające 40 proc. wyprodukowanej energii. Trzeba tu też wziąć pod uwagę liczone w tysiącach kilometrów odległości między głównymi ośrodkami produkcji energii elektrycznej. Przykładowo narodowy operator sieci energetycznych KEGOC ogłosił w lutym konieczność czasowego zawieszenia przesyłu przez część linii wysokonapięciowych, co spowodowało ograniczenie mocy przesyłowej o ok. 10 proc.

Czasowe pozbawienie energii elektrycznej uderza już nawet w centralne regiony kraju, najgęściej zaludnione i najbardziej uprzemysłowione. Czasowo pozbawione prądu zostały nawet tak duże firmy, jak zakłady metalowe ArcelorMittal czy Kazakhmys.

Ministerstwo energetyki zwróciło uwagę, że jedną z głównych przyczyn niedoborów energii elektrycznej i konieczności ograniczeń w jej dostawach jest niska cena za kilowatogodzinę (dotowaną podobnie jak w Kirgistanie). To skłoniło dużą liczbę „kopalni kryptowalut” do przeniesienia swoich energochłonnych biznesów z Chin do Kazachstanu. W 2021 republika stała się drugim co do wielkości rynkiem „wydobywczym” na świecie, z ponad 18 proc. udziałem (w 2019 udział ten wynosił zaledwie 1,4 proc.). Na skutek aktywnego zwalczaniu „kopalni kryptowalut” od 2022 ok. 70 proc z nich zamknęło swoją działalność na terytorium republiki i udział Kazachstanu w globalnym rynku kryptowalut spadł do 6 proc.

Pozorna samowystarczalność energetyczna Uzbekistanu

Zupełnie inne są przyczyny niedoborów energii elektrycznej w Uzbekistanie. Wynika to przede wszystkim z odmiennej struktury miksu energetycznego, w którym dominują ropa i gaz (ponad 80 proc.), a 14 proc. generują hydroelektrownie. Może się więc wydawać, że mający dostatecznie duże zasoby ropy i gazu Uzbekistan nie jest zagrożony przerwami w dostawach prądu. Jednak rzeczywistość boleśnie zweryfikowała pozorną równowagę podaży i popytu. Co prawda władze uzbeckie tłumaczyły przerwy w dostawach prądu awariami kazachskiej sieci przesyłowej, co tylko częściowo było zgodne z prawdą, bowiem wina leży też po stronie uzbeckiego systemu wydobycia i przetwórstwa gazu.

Uzbeckie problemy energetyczne wynikają głównie z dwóch przyczyn. Jedną z nich jest sztucznie utrzymywana niska cena urzędowa za metr sześcienny gazu, a drugą ogromna skala korupcji, jaka towarzyszyła procesowi prywatyzacji sektora gazowego. W konsekwencji prywatne firmy, które przejęły gazowy biznes w republice nie są zainteresowane zwiększaniem wydobycia, bowiem musiałyby ponieść dodatkowe koszty.

Niska cena sprzedaży gazu na rynek wewnętrzny sprawia, że czas zwrotu takich inwestycji jest bardzo długi i z ekonomicznego punktu widzenia nieopłacalny. Władze uzbeckie utraciły kontrolę nad tym strategicznym surowcem i w konsekwencji nie mają narzędzi, które wymusiłyby zwiększenie podaży gazu. Jedynym, doraźnym rozwiązaniem stał się więc import gazu z Turkmenistanu.

Jak Azja Centralna ma wyjść z impasu energetycznego?

Problemy energetyczne w Azji Centralnej wymagają podjęcia szybkich i zdecydowanych działań. Jednak kluczowe znaczenie ma tu współpraca wszystkich republik. Pierwsza taka inicjatywa już została podjęta, a jest nią wspólna inwestycja Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu w dokończenie budowy kirgiskiej hydroelektrowni Kambar-Ata. Z tym wiąże się jednak problem wysokich kosztów oraz ryzyka wynikającego z pogłębiających się niedoborów wody.

Z kolei imponujące inwestycje w OZE w Kazachstanie i Uzbekistanie napotykają na barierę wysokich kosztów inwestycji i długiego czasu ich zwrotu. Dodatkowo, bez modernizacji sieci przesyłowych, o których wciąż niewiele się mówi, a jeszcze mniej w nie inwestuje, straty wyprodukowanej energii będą rosły i nie pokryje ich nawet zwiększona produkcja z OZE.

Konieczne jest też podjęcie skoordynowanych działań nad stworzeniem nowoczesnego transgranicznego systemu zarządzania sieciami i przepływami energii, bo ten obecnie funkcjonujący powstał w latach 70. i nie spełnia wymagań powiązanych ze sobą gospodarek.

Ostatnim elementem zmian jest konieczność stopniowego uwalniania cen surowców energetycznych i prądu. Choć zapewne jest to decyzja obarczona ryzykiem wzrostu społecznego niezadowolenia to jednak bez podjęcia tych trudnych decyzji mieszkańcy regionu z roku na rok będą coraz więcej czasu spędzać w ciemności i w nieogrzewanych domach i mieszkaniach. A to bez wątpienia nie poprawi notowań władz żadnej z republik.