Silna armia i obowiązkowe gwarancje sojuszników – w Kijowie przedstawiono rekomendacje ws. gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy

Rekomendacje dotyczące porozumienia o międzynarodowych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy zaprezentowali prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu współprzewodniczący specjalnej grupy eksperckiej - szef gabinetu prezydenta Andrij Jermak i były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rassmusen.

Rekomendacje te mają stać się bazą przyszłego międzynarodowego porozumienia w sprawie gwarancji bezpieczeństwa - Kyiv Security Compact, podaje agencja Interfax-Ukraina.

Dokument, jak z kolei relacjonuje portal Ukrainska Prawda, zakłada m.in., że Ukraina potrzebuje armii, która będzie w stanie bronić się przed Rosją i odpowiednich środków na jej utrzymanie.

"Najsilniejszą gwarancją bezpieczeństwa Ukrainy jest jej zdolność do obrony przed agresorem, zgodnie z art. 51. Karty Narodów Zjednoczonych" - napisano w dokumencie.

Potrzebne są wieloletnie inwestycje w ukraiński kompleks obronny, dostawy sprzętu i wsparcia wywiadowczego od sojuszników, misje szkoleniowe i wspólne manewry pod egidą NATO i UE.

Gwarancje powinny określać zobowiązania, podjęte przez państwa-gwarantów wspólnie z Ukrainą, a ich realizacja powinna być obowiązkowa.

Jak wyjaśnił Jermak, koalicja gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy powinna opierać się na systemie porozumień w ramach wspólnego dokumentu o partnerstwie strategicznym.

Grupa gwarantów może obejmować USA, Wielką Brytanię, Kanadę, Polskę, Włochy, Niemcy, Francję, Australię, Turcję, a także kraje Europy Północnej i państwa bałtyckie oraz kraje Europy Środkowej i Wschodniej.

Pakiet gwarancji przewiduje zarówno działania prewencyjne, jak i kroki, które powinny zostać podjęte niezwłocznie w przypadku powtórnego zamachu na suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

Elementem gwarancji bezpieczeństwa powinny się stać sankcje międzynarodowe.

Gwarancje bezpieczeństwa nie zastępują dążenia Ukrainy do wstąpienia do NATO. To jest zawarte w ukraińskiej konstytucji i jest suwerenną decyzją Kijowa. Poza tym, Ukraina dąży do członkostwa w UE.

Anders Fogh Rasmussen zaznaczył, że Kijowskie Porozumienie ws. Bezpieczeństwa będzie istotnie różnić się od Memorandum Budapeszteńskiego z 1994 r. "Chodzi nie o zobowiązanie do powstrzymania się od jakichś działań, lecz przeciwnie - o zapewnienie tego, czego Ukraina potrzebuje do zagwarantowania swojego bezpieczeństwa" - powiedział.

Prezydent Zełenski oświadczył po zapoznaniu się z dokumentem, że "to pierwszy, bardzo ważny krok". "Te rekomendacje powinny stać się podstawą przyszłego porozumienia w sprawie bezpieczeństwa" - dodał.