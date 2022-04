Silne trzęsienie ziemi na południu Bośni i Hercegowiny

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,7 wystąpiło w piątek póxnym wieczorem na na południu Bośni i Hercegowiny - poinformował amerykański Instytut Geofizyczny (USGS). Wstrząsy były odczuwalne na całych Balkanach, które są aktywnym terytorim sejsmicznym.

Według USGS epicentrum wstrząsów znajdowało się na północny wschód od miejscowości Ljubinje na głębokości ok. 2 km. Natomiast Śródziemnomorski Instytut Sejsmologiczny (CSEM) podał, że znajdowało się ono w odległości ok. 42 km na południowy wschód od Mostaru.

Nie ma dotychczas informacji o ofiarach lub stratach materialnych.

Trzęsienie ziemi, które trwało ok. 20 sek. było odczuwalne m. in. w Belgradzie, Zagrzebiu i Skopje odległym o ok. 400 km od epicentrum, a nawet w niektórych rejonach Włoch, m. in. w Abruzji i Neapolu.

Ostatnie silne trzęsienie ziemi na Bałkanach, o magnitudzie 6,4, nawiedziło 29 grudnia 2020 r. rejon miasta Petrinja, niedaleko Zagrzebia. Zginęło wówczas 7 osób, setki domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych.