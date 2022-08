Siły rosyjskie uszkodziły elektrociepłownię w Charkowie, która zaopatruje jedną trzecią miasta w ogrzewanie i gorącą wodę - poinformował szef władz obwodu charkowskiego na wschodzie Ukrainy Ołeh Syniehubow, cytowany w poniedziałek przez agencję Ukrinform.

"Pracujemy nad naprawieniem infrastruktury krytycznej, w którą uderza wróg" - powiedział gubernator. Niedawno siły rosyjskie uszkodziły elektrociepłownię nr 3 w Charkowie. "To jeden z dużych zakładów, zaopatrujący prawie jedną trzecią (miasta) w ogrzewanie i gorącą wodę" - podkreślił.

Syniehubow nie sprecyzował, kiedy uszkodzono elektrociepłownię. Jak pisze Ukrinform, mogło do tego dojść podczas jednego z nocnych ataków rakietowych pod koniec lipca.

W mieście w związku ze znacznymi uszkodzeniami spowodowanymi przez rosyjską agresję nie będzie można przygotować na zimę ok. 60 bloków mieszkalnych.

W niedawnym ostrzale zniszczona została także fabryka mebli, a podczas ostrzału budynków mieszkalnych zginęła jedna osoba.

Charków to drugie co do wielkości miasto Ukrainy, liczące przed inwazją blisko 1,5 mln mieszkańców.