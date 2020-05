Singapur: Amerykański pilot skazany za złamanie kwarantanny

Amerykański pilot został w środę skazany przez sąd w Singapurze na cztery tygodnie pozbawienia wolności za złamanie zasad kwarantanny - donosi agencja AP. Mężczyzna tłumaczył, że wyszedł z hotelu, aby kupić maseczki.

Skazany to 44-letni Thomas Yeargan z Alaski, pilot amerykańskiej firmy transportowej FedEx. Jak powiedział AP obrońca Amerykanina, mężczyzna został zatrzymany, gdy na trzy godziny opuścił hotel, w którym odbywał kwarantannę.

Mężczyzna został objęty kwarantanną, bo wcześniej w ramach obowiązków służbowych przebywał w Chinach, Hongkongu, Japonii i USA.

Yeargan w sądzie przyznał się do winy i stwierdził, że wykazał się "złym osądem sytuacji", wychodząc z hotelu na dzień przed powrotem do domu, aby kupić maseczki i termometr dla swojej żony w USA. Sąd skazał go na cztery tygodnie pozbawienia wolności, choć prokurator wnioskował o osiem tygodni. Kara mogła być jeszcze ostrzejsza, bo singapurskie prawo przewiduje kary nawet do sześciu miesięcy. Amerykanin będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po trzech tygodniach.

Yeargan jest pierwszym obcokrajowcem skazanym w Singapurze za podobne przewinienie.

Od kilku tygodni miasto-państwo zmaga się z dużym wzrostem zachorowań na Covid-19 wśród tymczasowych pracowników mieszkających w hotelach robotniczych. W piątek wykryto 793 nowe przypadki zakażeń, co powiększyło bilans zakażonych do 26 891 - najwięcej spośród państw Azji Południowo-Wschodniej.