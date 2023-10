Singapur bierze się za porządki po największej aferze korupcyjnej

Rządząca Singapurem Partia Akcji Ludowej zgłosiła wolę przeglądu i uaktualnienia prawa dotyczącego przestępstw finansowych i prania brudnych pieniędzy. Jest to pokłosie skandalu, w ramach którego zatrzymano 10 obcokrajowców, oskarżanych o wypranie 2,05 mld USD.

Ujawnienie procederu na tak wielką skalę stanowi wyzwanie dla władz miasta–państwa, które od lat stara się bardzo dbać o reputację uczciwego i czystego miejsca do inwestycji i biznesu.

Singapurem wstrząsnęła jedna z największych afer dotyczących prania brudnych pieniędzy

Sprawa została upubliczniona w sierpniu bieżącego roku wraz z aresztowaniem dziesięciu obcokrajowców, co prawda posługujących się różnorodnymi paszportami, ale o chińskim pochodzeniu. Początkowo zajęto nieruchomości i majątek o wartości niecałego miliarda USD, ale do zeszłego tygodnia kwota odkrytego majątku o podejrzanym pochodzeniu wzrosłą do ponad 2 mld USD. Co więcej, nie jest to jeszcze koniec śledztwa. Tym samym sprawa staje się jedną z największych afer dotyczących prania brudnych pieniędzy. Według policji środki pochodzą z: nielegalnego hazardu, hazardu online oraz nielegalnych, nierejestrowanych pożyczek. Wszystkie te działania miały miejsce poza terytorium Singapuru.

Aresztowania na zlecenie Pekinu? Singapur stanowczo zaprzecza

Ze względu na fakt, że pomimo posiadania różnych paszportów, wszyscy oskarżeni pochodzą z Chin kontynentalnych, pojawiło się wiele głosów, że aresztowań dokonano na prośbę Pekinu. Druga minister spraw wewnętrznych Singapuru Josephine Teo z całą mocą zaprzeczyła tym pogłoskom „Singapur nie potrzebuje innego państwa, aby mówiło nam co mamy robić celem stosowania naszych praw, nie będziemy też nic robić, o ile nie będzie to w naszym interesie”. Przekazała również, że aresztowania są wynikiem dwuletniego śledztwa, które zostało zainicjowane po zauważeniu nieprawidłowości w deklaracjach bankowych.

Nawet jeżeli oskarżenia o wpływy chińskie są bezpodstawne, bez wątpienia aresztowanie tego typu przestępców spotyka się z aprobatą Pekinu. Należy bowiem przypuszczać, że większość zajętych środków pochodzi z przestępstw, których ofiarami byli mieszkańcy Państwa Środka. Pomimo, że hazard w Chinach jest nielegalny, jest on niezwykle popularny. Chińscy internauci regularnie padają ofiarą oszustów lub nielegalnych kasyn. Początkowo działania takie były prowadzone na terenie Chin, jednak zaostrzenie kontroli przez policję spowodowało exodus przestępców. Obecnie większość nielegalnych kasyn lub działań nakierowanych na wyłudzenia danych realizowanych jest z różnych krajów, głównie w Azji Płd.–Wschd. Ze względu na fakt, że ofiarami przestępców padają głównie mieszkańcy ChRL, władze tego kraju chętnie współpracują przy eliminacji szajek, często tworzonych przez chińskich emigrantów. Stąd też, budząca na pierwszy rzut oka zdziwienie, częsta satysfakcja Pekinu z powodu aresztowań chińczyków za granicą.

Chociaż przestępstwa miały miejsce w krajach trzecich, środki zgromadzone nielegalnie ulokowano w Singapurze. Miasto jest obecnie lokalnym hubem biznesowo-finansowym ze względu na niskie podatki i wysoki standard życia. Przyciąga to bogatych mieszkańców Azji, ale stanowi też wyzwanie dla organów władzy zapobiegającym nadużyciom. Dlatego też minister Teo podkreślała konieczność uszczelnienia przepisów, trzeźwo przy tym zauważając, że przestępcy będą szukali kolejnych luk w prawie i władze nadal będą musiały ściśle monitorować sytuację.