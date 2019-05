Singapur, Indonzeja i Tajlandia. Rynki ASEAN na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Państwa ASEAN to 640 mln zróżnicowanych konsumentów, którzy nakręcają dynamikę gospodarczą. Ich połączone gospodarki to PKB rzędu 3 bilionów dolarów. Do roku 2022 mając rosnąć o 5 proc. rocznie.

Różny poziom rozwoju państw ASEAN spowodował regionalny podział pracy między nimi. Otwarty na świat Singapur jest regionalnym motorem innowacji, handlu i usług. Ponad 10 tysięcy europejskich firm właśnie w Singapurze posiada swoje filie, aby stamtąd operować na cały region. W 2017 r. to państwo-miasto przyciągnęło 45 proc. globalnych inwestycji bezpośrednich w regionie na sumę 137 mld dolarów. Obok silnego sektora usług coraz mocniej rozwija się sektor przemysłowy.



Wojna handlowa Chin i USA sprzyja przenoszeniu produkcji do państw ASEAN, których szeroka sieć porozumień o wolnym handlu pozwala na skuteczną dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego. Dotyczy to zwłaszcza Tajlandii i Malezji, ale i Indonezji, która jest światowym liderem w produkcji oleju palmowego, a także ryżu.



Dynamiczny rozwój gospodarczy państw historycznie rolnych wymaga silnej urbanizacji i budowy infrastruktury. Azjatycki Bank Rozwoju szacuje, że aby istniejące zapóźnienia w rozwoju infrastruktury zostały nadrobione do końca 2030 r. rocznie na ten cel trzeba przeznaczać 7 proc. PKB.



Rosnąca klasa średnia wymusza jednak zmiany na rynku. Coraz większe zapotrzebowanie jest na towary przetworzone. Według Euromonitora w 2015 r. na żywność i napoje konsumenci przeznaczyli 108 mld dolarów. W roku 2020 ma być to już 164 mld.



Rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne techniki produkcji żywności uwzględniające zrównoważony rozwój a także ekologiczne opakowania.



Choć państwa ASEAN są trudnymi rynkami, wymagającymi nakładów czasu na zbudowanie kontaktów, a także kapitału na zaistnienie na lokalnych rynkach, dają możliwość dużych zwrotów z handlu i inwestycji.



Liczba ludności w mln Mediana wieku PKB per capita w USD (PPP) % wzrostu PKB w 2018 r. Wartość polskiego eksportu w 2018 r. mln USD Polska 38,3 39,6 30,740 5,1 - Singapur 5,6 40 97,660 3,2 278 587 Indonezja 262,9 28,4 13,130 5,2 153 697 Tajlandia 69,2 38 18,790 4,1 281 715 Źródło: World in figures, GUS



