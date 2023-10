Singapur: Jedna z największych na świecie akcji przeciwko praniu pieniędzy, przejęto aktywa o równowartości 9 mld zł

W ramach jednej z największych na świecie operacji przeciwko praniu pieniędzy władze Singapuru zatrzymały 10 osób i przejęły aktywa warte 2,8 mld dolarów singapurskich (ok. 9 mld zł), w tym nieruchomości, złoto i kryptowaluty – podały we wtorek miejscowe media.

Operacja rozpoczęła się w 2022 roku, gdy policja w Singapurze, ważnym azjatyckim ośrodku finansowym, otrzymała doniesienia o podejrzanej działalności. O śledztwie wiedziała tylko "bardzo mała grupa" funkcjonariuszy, tak aby przestępcy nie zostali ostrzeżeni - relacjonuje singapurska stacja CNA.

15 sierpnia policja przeprowadziła jednocześnie skoordynowane akcje, w ramach których zatrzymała 10 cudzoziemców i przejęła luksusowe nieruchomości, samochody, sztabki złota, markowe torebki i biżuterię warte łącznie miliard dolarów singapurskich (3,2 mld złotych).

Od tamtej pory w związku ze sprawą konfiskowano lub zamrażano kolejne aktywa, a ich łączna wartość przekroczyła 2,8 mld dolarów singapurskich (9 mld złotych). Jest to pod tym względem jedna z największych takich operacji nie tylko w historii Singapuru, ale na całym świecie - powiedziała wiceszefowa MSW Josephine Teo.

W skład przejętego majątku wchodzą 152 nieruchomości i 62 pojazdy, tysiące butelek wina i mocnych alkoholi, ponad 1,45 mld dolarów singapurskich na kontach bankowych, równowartość ponad 76 mln w gotówce, w tym w obcych walutach, ponad 38 mln w kryptowalutach, a także 68 sztabek złota, 294 luksusowe torebki, 164 markowe zegarki i ponad pół tysiąca sztuk biżuterii.

Według Teo pieniądze, które mieli wyprać podejrzani, pochodziły prawdopodobnie z działalności prowadzonej poza Singapurem, w tym z organizacji nielegalnego hazardu internetowego i udzielania nielicencjonowanych pożyczek - dodała wiceszefowa MSW.

Wszyscy zatrzymani mają chińskie korzenie, ale posiadają obywatelstwa różnych krajów - od Cypru po Kambodżę. Usłyszeli zarzuty prania pieniędzy i przebywają w areszcie, gdyż sąd nie zgodził się na ich zwolnienie za kaucją. Organy ścigania spodziewają się, że zatrzymań będzie więcej.

Teo zaprzeczyła, że władze Singapuru przeprowadziły operację na wniosek rządu Chin. "Singapur nie potrzebuje, aby inny kraj mówił nam, co robić, by egzekwować nasze prawa. Nie będziemy też robić niczego, jeśli nie będzie to w leżało w naszym interesie" - powiedziała.