Singapur: Kolejne 23 mld dolarów na wsparcie gospodarki

Rząd Singapuru ogłosił we wtorek czwarty pakiet stymulacyjny o wartości 23 mld dolarów, który ma pomóc gospodarce w przezwyciężeniu skutków kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Zwiększenie budżetu na ten cel ma za zadanie przede wszystkim ochronę miejsc pracy.

Oznacza to, że wartość całego rządowego programu pomocowego przekroczy 65 mld USD.

"Biorąc pod uwagę znaczące zmiany czekające światową gospodarkę, zapewnimy wsparcie, które umożliwi naszym przedsiębiorcom i pracownikom adaptację, transformację i wykorzystanie pojawiających się szans, by wyszli (z kryzysu) silniejsi" - powiedział singapurski minister finansów Heng Swee Keat.

Wcześniej w lutym, marcu i kwietniu rząd Singapuru przeznaczał już kolejne środki na wsparcie gospodarki. Tym razem podniesie wprowadzone wcześniej subsydia płac do maksymalnie 800 dolarów i przedłuży okres dopłat do pensji z poprzednio zapowiadanych dziewięciu do dziesięciu miesięcy.

Heng zapowiedział też pomoc dla firm, które nie będą mogły wrócić do pracy już na początku zaplanowanego od czerwca stopniowego odmrażania gospodarki. W tej grupie znajdą się m.in. przedsiębiorcy prowadzący sklepy, kina, siłownie i studia fitness, którzy aż do sierpnia mogą liczyć na pokrycie z publicznych środków do 75 proc. wypłacanych pensji.

Niezależnie od tego władze planują utworzyć 40 tys. miejsc pracy, programy stażowe dla 25 tys. osób i kursy dla pracowników, którzy będą się musieli przekwalifikować. Pracodawcy chcący zatrudnić osoby po 40. roku życia mają przez pół roku otrzymywać dofinansowanie w wysokości 40 proc. zarobków tych osób.

Singapurskie ministerstwo handlu i przemysłu spodziewa się, że w 2020 roku uzależniona od międzynarodowego handlu gospodarka miasta-państwa skurczy się o 4-7 proc. Ma to być największa recesja w całej historii Singapuru, który jako niepodległe państwo istnieje od 1965 roku.

