Singapur: Masowe rezerwacje doprowadziły do awarii strony internetowej Singapore Airlines

Strona internetowa Singapore Airlines Ltd. była przez weekend tymczasowo niedostępna, biura podróży odnotowują natomiast wzrost zapotrzebowania na loty po tym, gdy rząd Singapuru ogłosił plan otworzenia się na większą liczbę państw oraz częściową rezygnację z kwarantanny dla podróżnych - podała w poniedziałek agencja Bloomberg.

Wyszukiwania na stronie internetowej biura podróży Chan Brothers Travel na przestrzeni weekendu wzrosły ponad pięciokrotnie. "Zapotrzebowanie było ogromne, Singapurczycy są głodni podróży i wyczekują wakacji poza granicami państwa" - powiedział dyrektor ds. komunikacji marketingowej firmy Jeremiah Wong.

Linie lotnicze Singapore Airlines ogłosiły, że w związku z "bardzo wysokim zapotrzebowaniem", odpowiedzi na zapytania klientów mogą potrwać dłużej. "W sobotę mieliśmy do czynienia z problemami technicznymi naszej strony internetowej. Od momentu ich rozwiązania nasi klienci ponownie mogą korzystać z usług Singapore Airlines" - poinformował rzecznik linii lotniczej.

Wartość akcji Singapore Airlines wzrosła w poniedziałek o 9,6 proc., co oznacza największy wzrost od 11 miesięcy.

W sobotę rząd do dziewięciu rozszerzył listę krajów kwalifikujących się do podróży bez kwarantanny. Zaszczepieni turyści z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Kanady, Holandii, Hiszpanii oraz Danii od 19 października będą wpuszczani do kraju bez konieczności poddawania się kwarantannie.

Minister transportu S. Iswaran w poniedziałkowym wywiadzie dla Bloomberg Television powiedział, że dalsze rozszerzenie listy krajów jest rozważane, a najbliżej umieszczenia na listę jest Australia, Nowa Zelandia oraz Japonia.