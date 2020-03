Singapur: Media: wszyscy pasażerowie zeszli ze statku Costa Fortuna

Wszyscy pasażerowie wycieczkowca Costa Fortuna, 1631 osób, zeszli już na ląd w Singapurze – poinformowały w środę miejscowe media, powołując się na komunikat władz. Na pokładzie statku znajdowało się 107 Polaków, w tym 105 turystów i dwóch członków załogi.

Wycieczkowiec nie został wcześniej wpuszczony do Malezji i Tajlandii z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Na statku były m.in. osoby, które niedawno przyjechały z dotkniętych epidemią krajów.

Statek przybył do Singapuru we wtorek rano, a na ląd zaczęli schodzić pierwsi pasażerowie. Do północy z wtorku na środę wszystkim pasażerom zezwolono na opuszczenie statku - napisano we wspólnym komunikacie ministerstwa zdrowia, urzędu morskiego i portowego oraz rady turystyki Singapuru.

Cudzoziemcy zabierani byli bezpośrednio na lotnisko lub do hoteli. Wszyscy obcokrajowcy opuszczą Singapur w ciągu najbliższych dwóch dni - dodano. Nie wspomniano, czy pasażerowie statku będą w hotelach poddawani obserwacji lub kwarantannie.

Kapitan statku ponownie zadeklarował we wtorek rano, że żaden z pasażerów i członków załogi nie miał gorączki ani objawów infekcji dróg oddechowych. Singapurski dziennik "Staits Times" przypomina, że za złożenie fałszywej deklaracji grozi nawet pół roku więzienia.

W komunikacie singapurskich urzędów nie podano liczby pasażerów statku. Według "Straits Timesa" było ich 1631. Nie napisano, czy na ląd zeszli również członkowie załogi.

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami władz stan zdrowia wszystkich pasażerów miał zostać sprawdzony przed ich zejściem na ląd. Osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były w krajach najbardziej dotkniętych epidemią, takich jak Włochy czy Korea Płd., miały być pojedynczo badane przez lekarzy licencjonowanych przez ministerstwo zdrowia Singapuru.

