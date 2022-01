Singapur: Minister zdrowia: 70 proc. zmarłych na Covid-19 w ubiegłym roku nie było zaszczepionych

Choć osoby niezaszczepione przeciw Covid-19 to obecnie w Singapurze „mały odsetek” ludności, pacjenci bez pełnego szczepienia stanowili 70 proc. wszystkich 802 zgonów na tę chorobę w ubiegłym roku – ogłosił w poniedziałek minister zdrowia Ong Ye Kung.

Wśród zmarłych w ubiegłym roku w pełni zaszczepionych było 247 osób. Większość z nich przyjęło preparaty spoza grupy szczepionek mRNA - powiedział w parlamencie Ong, cytowany przez singapurską stację CNA.

Minister przekazał również, że obecnie w zamieszkanym przez ok. 5,5 mln ludzi Singapurze jest 132 tys. osób dorosłych, które nie są jeszcze w pełni zaszczepione, przy czym 300 osób ma ku temu przeciwwskazania natury medycznej.

"Będziemy dalej starali się przekonać tych, którzy nie mają takich przeciwwskazań, aby się zaszczepili, poprzez lekarzy pierwszego kontaktu, przekaz publiczny i media. Jednak wraz ze zmniejszaniem się liczby takich osób, coraz trudniej je przekonać" - powiedział Ong.

Według niego w każdej z grup wiekowych zakwalifikowanych do szczepień w Singapurze w pełni zaszczepionych jest "znacznie ponad 90 proc." osób. Wśród osób powyżej 60. roku życia oraz w grupie 12-19 lat odsetek przekracza 95 proc. Trzecią dawkę szczepionki przyjęło dotąd 46 proc. ludności.

Ong nie wykluczył, że w przyszłości konieczne będą kolejne dawki przypominające. Niedawno Izrael jako pierwszy kraj świata rozpoczął podawanie czwartą dawkę szczepionek przeciw Covid-19 niektórym grupom mieszkańców.

"Wirus (grypy) często mutuje, więc ludzie szczepią się co roku, by się przed nim chronić, bez większych problemów ani konieczności zamykania granic czy restrykcji społecznych za każdym razem, gdy występuje fala zakażeń grypą. To możliwy przyszły scenariusz życia z Covid-19 jako chorobą endemiczną" - ocenił Ong.

Andrzej Borowiak