Singapur: Parlament zniósł prawo karzące za homoseksualizm

Parlament Singapuru zniósł we wtorek ustawę karzącą za homoseksualizm, wprowadzając jednocześnie poprawkę do konstytucji, zgodnie z którą nie będzie możliwe wstąpienie na drogę sądową, aby domagać się ponownego rozpatrzenia definicji małżeństwa i rodziny - podała agencja Reutera.

Singapurski parlament podjął te kroki w czasie, gdy w innych częściach Azji, w tym na Tajwanie, w Tajlandii i w Indiach, rządy nadają więcej praw członkom społeczności LGBT - zauważył Reuters.

"Będziemy próbowali zachować równowagę, aby utrzymać stabilną społeczność wyznającą tradycyjne, heteroseksualne wartości rodzinne, ale uwzględniając przestrzeń dla homoseksualistów, aby mogli żyć swoim życiem i przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa" - oświadczył minister spraw wewnętrznych K. Shanmugam w parlamencie.

Aktywiści wyrazili zadowolenie z depenalizacji homoseksualizmu, jednak uznali poprawkę do konstytucji za rozczarowującą. Singapurski działacz LGBT Bryan Choong stwierdził, że pary osób z mniejszości seksualnych i ich rodziny również mają prawo do ochrony i uznania przez państwo.

Zarówno zniesienie pochodzącego z czasów kolonialnych prawa karzącego za homoseksualizm, jak i poprawka konstytucyjna zostały uchwalone zdecydowaną większością głosów. Na razie nie podano, kiedy zmiany wejdą w życie.

W Singapurze podejście do kwestii LGBT zliberalizowało się w pewnym stopniu w ostatnich latach, szczególnie wśród młodych ludzi, choć konserwatywne podejście dominuje wśród osób identyfikujących się z grupami religijnymi - przekazał Reuters. W 2018 roku 42 proc. Singapurczyków w wieku 18-25 lat akceptowało legalizację małżeństw jednopłciowych, co oznacza wzrost o 17 punktów proc. w stosunku do sytuacji z 2013 roku - wynika z sondaży przeprowadzonych przez amerykański ośrodek analityczny Institute for Policy Studies.