Singapur: Przedstawiciele największych światowych agencji wywiadowczych na tajnym spotkaniu

Wysocy rangą urzędnicy z ponad 20 agencji wywiadowczych z całego świata odbyli nieformalne spotkanie w Singapurze w trakcie trwania Shangri-La Dialogue, najważniejszego szczytu bezpieczeństwa w Azji - podał Reuters. Rozmowy miały dotyczyć m.in. sytuacji na Ukrainie.

Informatorzy Reutersa twierdzą, że choć agenda nieformalnego spotkania jest ściśle tajna, w trakcie rozmów miał zostać poruszony m.in. problem wojny na Ukrainie oraz przestępczości międzynarodowej.

Według doniesień agencji, w spotkaniu nie uczestniczył żaden przedstawiciel Rosji. Obecny był natomiast wiceminister obrony Ukrainy Wołodymyr Hawryłow.Reuters podaje, że spotkania przedstawicieli agencji wywiadowczych są organizowane przez rząd Singapuru już od kilku lat i odbywają się równolegle do oficjalnej agendy Shangri-La Dialogue - największego szczytu bezpieczeństwa w Azji. "Wśród służb wywiadowczych obcych krajów istnieje przyzwolenie na wspólne rozmowy, gdy oficjalna droga dyplomacji jest utrudniona" - powiedziała osoba mająca znać przebieg tajnych rozmów.Ministerstwo obrony Singapuru pytane o komentarz do sprawy odpowiedziało, że podczas szczytu bezpieczeństwa "oficerowie agencji wywiadowczych mogą szukać sposobu, by spotkać się ze swoimi odpowiednikami z innych krajów".Ambasada USA w Singapurze oświadczyła, że nie posiada żadnych informacji na temat spotkania. Z kolei rządy Chin i Indii nie udzieliły jakichkolwiek informacji.