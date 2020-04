Singapur: Restrykcje przedłużone do czerwca; ponad tysiąc nowych infekcji

Władze Singapuru postanowiły przedłużyć obostrzenia wprowadzone na czas epidemii o kolejne cztery tygodnie. To efekt dużego tempa wzrostu zakażeń koronawirusem - we wtorek przybyło tam 1111 nowych przypadków. Sytuacja pogorszyła się też w Indonezji.

Singapur - jeszcze niedawno jeden z liderów walki z epidemią - jest dziś według oficjalnych statystyk krajem z największą liczbą infekcji Covid-19 w regionie. Łącznie wykryto tam 9125 przypadków zakażeń nowym wirusem, a 11 osób zmarło.

Według singapurskich władz, ponad trzy czwarte chorych to zagraniczni pracownicy tymczasowi mieszkający w zatłoczonych salach sypialnych.

Wobec szybko rosnącej liczby przypadków premier miasta-państwa Lee Hsien Loong poinformował, że wprowadzone obostrzenia - choć mniej radykalne niż w sąsiednich państwach - będą obowiązywać do 1 czerwca.

Najwięcej ofiar śmiertelnych w Azji Południowo-Wschodniej pandemia koronawirusa pochłonęła w Indonezji. We wtorek w największym kraju regionu zarejestrowano 375 nowych infekcji i 26 zgonów. Łącznie wykryto dotąd 7135 zakażeń, a zmarło 616 osób. Przetestowano dotąd 46,7 tys. ludzi, co jest jednym z najniższych wyników per capita na świecie.

We wtorek prezydent kraju Joko Widodo zakazał wyjazdu z obszaru metropolitalnego Dżakarty na czas rozpoczynającego się w piątek ramadanu i kończącego go święta Id al-Fitr.

Na Filipinach we wtorek stwierdzono 140 nowych przypadków Covid-19 i siedem zgonów. To najniższe dane od prawie dwóch tygodni. Łączny bilans to 6599 infekcji i 437 ofiar śmiertelnych.

Tymczasem w Malezji drugi dzień z rzędu liczba nowych zachorowań na Covid-19 była dwucyfrowa. We wtorkowym raporcie doniesiono o 57 nowych przypadkach. Dotychczas wykryto tam wirusa u 5482 pacjentów.

W dalszym ciągu najlepiej z epidemią radzą sobie Wietnam i Tajwan. W Wietnamie nie wykryto żadnej nowej infekcji Covid-19 od pięciu dni, nie zmarł też nikt z 268 zakażonych. Na Tajwanie przybyło pięć nowych przypadków.