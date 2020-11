Singapur: Rozpoczął się proces dziennikarza oskarżonego przez premiera o zniesławienie

Premier Singapuru Lee Hsien Loong zeznawał w poniedziałek na procesie redaktora internetowej publikacji, którego pozwał za artykuł o jego konflikcie z rodzeństwem. To już kolejny proces o zniesławienie, który Lee wytoczył swojemu krytykowi.

Terry Xu, redaktor serwisu Online Citizen, w 2019 roku opublikował na Facebooku artykuł na temat konfliktu między premierem i dwójką jego rodzeństwa. Siostra i brat oskarżają premiera Lee Hsien Loonga o niezrealizowanie ostatniej woli ojca - zmarłego w 2015 roku pierwszego singapurskiego przywódcy Lee Kuan Yew. Ich zdaniem obecny szef rządu próbował doprowadzić do utworzenia muzeum w domu, w którym ojciec mieszkał przez blisko 70 lat, choć on sam chciał, by budynek został zburzony.

Zdaniem prawników Lee Hsien Loonga tekst w Online Citizen zawiera zarzuty narażające na szwank reputację premiera. Adwokat oskarżonego podkreśla jednak, że artykuł podsumowuje jedynie zarzuty, które publicznie postawili mu krewni.

W poniedziałek premier Lee zeznawał zarówno przeciwko dziennikarzowi, jak i innemu mężczyźnie: blogerowi, którego oskarżył o pomówienie pod koniec 2018 roku. Leong Sze Hian udostępnił na Facebooku post z artykułem pochodzącym z malezyjskiego portalu. Jego autorzy sugerowali, że szef rządu Singapuru miał udział w malezyjskim skandalu finansowym 1MDB.

Oskarżony singapurski bloger, który na żądanie władz usunął post, podważa zasadność prowadzonego przeciwko niemu postępowania. Jego adwokat zwraca uwagę, że szef rządu zdecydował się pozwać wyłącznie krytykującego go wcześniej Leonga, nie zaś tysiące innych osób, które również udostępniły artykuł ani właścicieli zagranicznego portalu, który go opublikował. Premier Lee domaga się od Leonga odszkodowania w wysokości 112 tys. USD.

Lee Hsien Loong wcześniej wielokrotnie wytaczał procesy swoim przeciwnikom, w tym dziennikarzom i opozycjonistom, niektórych z nich doprowadzając do bankructwa. Jeden z nich, bloger i aktywista Roy Ngerng, w 2015 roku został uznany za winnego zniesławienia, a sąd nakazał mu wypłatę odszkodowania w wysokości 150 tys. dolarów singapurskich (ok. 110 tys. USD).

W październikowej rozmowie z PAP Ngerng ocenił, że rząd miasta-państwa od dawna używa takich pozwów do politycznych prześladowań. Jego zdaniem władze stale monitorują działalność aktywistów, blogerów i krytyków, w odpowiedniej chwili wykorzystując ich potknięcia. "Tak było w mojej sprawie: Lee Hsien Loong stwierdził, że obserwował mnie przez długi czas i zdecydował się działać, kiedy byłem coraz bliższy jego zniesławienia" - powiedział.

Rok po swoim procesie Roy Ngerng, który nie był w stanie znaleźć w Singapurze pracy, wyemigrował na Tajwan. Premier zgodził się na wypłatę przyznanego mu odszkodowania w ratach, które bloger ma spłacać do 2033 roku.

Choć w Singapurze obowiązuje ustrój demokratyczny, to rządząca Partia Akcji Ludowej sprawuje władzę nieprzerwanie od czasu uzyskania przez miasto-państwo niepodległości w 1965 roku. Miejscowa opozycja jest bardzo słaba, a jej działacze zwracają uwagę na represje, z którymi musi się mierzyć. Rząd Singapuru ściśle kontroluje media i ogranicza wolność słowa, często wytaczając procesy swoim przeciwnikom. W tegorocznym Światowym Indeksie Wolności Prasy organizacji Reporterzy Bez Granic (RSF) azjatycki kraj znalazł się na 158 ze 180 miejsc.

Tomasz Augustyniak