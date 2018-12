Singapur: rynek i prawo pracy

Duża liczba wykształconych pracowników jest uważana za jedną z największych zalet singapurskiego rynku. Ponad 30 proc. zatrudnionych na singapurskim rynku pracy stanowią cudzoziemcy. W długofalowej perspektywie struktura demograficzna będzie się pogarszać, ponieważ singapurskie społeczeństwo się starzeje, co będzie oznaczać konieczność większego udziału cudzoziemców w Singapurze.

Do branż zatrudniających największą liczbę pracowników w Singapurze należą branże z sektora usługowego, w szczególności handel (niemal 0,5 mln zatrudnionych), branża transportowa (248 tys. zatrudnionych), usługi hotelarskie oraz gastronomiczne (251 tys. zatrudnionych). Należy wspomnieć o znacznej liczbie zatrudnionych w przemyśle, z zaznaczeniem, że znaczną liczbę spośród zatrudnionych w sektorze (niemal 0,5 mln) stanowią robotnicy wykonujący prace fizyczne.

Na singapurskim rynku pracy w 2017 r. odnotowano spadek zatrudnienia o 3 600 miejsc pracy. Jest to pierwszy spadek zatrudnienia od 2003 r. i jest on spowodowany zmniejszeniem wydawanych pozwoleń na pracę (Work Permit Holders) dla pracowników fizycznych pracujących w budownictwie oraz przemyśle stoczniowym.



Odnotowano natomiast wzrost zatrudnienia w sektorze usługowym (ponad 20 000 nowych miejsc pracy), jak również w handlu oraz usługach biznesowych, które to sektory łącznie odnotowały największy wzrost zatrudnienia. Wzrost nowych miejsc pracy dotyczył w szczególności obywateli Singapuru oraz rezydentów – 21 300 nowych miejsc pracy w 2017 r. stanowi niemal dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim (11 200 miejsc pracy w 2016 r.).



Bezrobocie w Singapurze pozostaje na niskim poziomie 2 proc. Pod koniec 2017 r. na 3 669 500 zatrudnionych w Singapurze, 2 301 400 stanowili obywatele Singapuru i ponad 30 proc. cudzoziemcy – 1 368 100.



W dalszej części artykułu dowiesz się, jakie branże notują największy wzrost, jakiego rodzaju obowiązują zezwolenia o pracę, poznasz przepisy prawa pracy oraz kwestie ubezpieczenia zdrowotnego pracownika.