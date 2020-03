Singapur: Władze chcą zmusić firmy do wprowadzenia pracy zdalnej

Władze Singapuru zagroziły we wtorek, że firmy, które nie wprowadzą pracy zdalnej, aby ograniczyć rozwój epidemii koronawirusa, będą zmuszane do zwieszenia działalności. Liczba przypadków zakażenia Covid-19 w Singapurze wzrosła o 47, do 926.

Firmom, które nie podejmą "poważnego wysiłku, aby wdrożyć telepracę" rząd może zlecić wstrzymanie operacji - powiedziała minister pracy Josephine Teo.

Dodała, że przedsiębiorstwa, których specjalizacja pozwala osobom w nich zatrudnionym na pracę z domu, powinny zrobić wszystko, co w ich mocy, by wdrożyć takie rozwiązania.

W niedzielę w Singapurze zmarła trzecia osoba zakażona koronawirusem.

Od poniedziałku posiadacze wiz studenckich i długoterminowych pozwoleń na wjazd do Singapuru potrzebują osobnych zezwoleń żeby zostać wpuszczonym do tego kraju.

To kolejne restrykcje rządu, który już 23 marca wprowadził zakaz wjazdu i tranzytu przez swoje terytorium dla cudzoziemców. O nowych ograniczeniach zdecydowano, gdy liczba wykrytych w mieście-państwie przypadków Covid-19 przekroczyła 800.