Singapur: Władze rozczarowane obniżeniem przez ONZ poziomu kontroli nad marihuaną

Rząd Singapuru wyraził w czwartek swoje rozczarowanie z powodu decyzji komisji ONZ, która zgodnie z zaleceniem ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wykreśliła marihuanę z listy najpilniej kontrolowanych narkotyków – informują singapurskie media.

Za usunięciem konopi indyjskich z grupy najniebezpieczniejszych narkotyków, w której znajduje się m.in. heroina, zagłosowało w środę 27 państw zasiadających w oenzetowskiej Komisji ds. Narkotyków. 25 krajów było przeciwnych, a jeden wstrzymał się od głosu - pisze dziennik "Straits Times".

"Singapur jest rozczarowany tym wynikiem. Nie ma mocnych dowodów na poparcie tych rekomendacji" - oświadczyło ministerstwo spraw wewnętrznych Singapuru. Jego zdaniem zmiana może wysłać "błędny sygnał", szczególnie młodym ludziom, że marihuana nie jest już uznawana za równie szkodliwą, jak dawniej.

Decyzja komisji nie wpłynie na stosowaną w Singapurze zasadę "zero tolerancji" wobec narkotyków, w tym wobec marihuany i związanych z nią substancji - oświadczył resort.

Obowiązujące w Singapurze prawo antynarkotykowe należy do najsurowszych na świecie i przewiduje za handel nielegalnymi substancjami nawet karę śmierci. Według obrońców praw człowieka w ostatnich dziesięcioleciach w kraju powieszono za przestępstwa narkotykowe setki osób, w tym dziesiątki cudzoziemców.

Wykreślenie marihuany z Wykazu IV Jednolitej Konwencji o Środkach Odurzających z 1961 roku zalecił Komitet Ekspertów ds. Uzależnień WHO. Ocenili oni, że poziom nadzoru nad konopiami indyjskimi i ich żywicą powinien "zapobiegać szkodom wyrządzanym przez zażywanie marihuany, ale jednocześnie nie stanowić bariery dla dostępu do preparatów z marihuany w celach leczniczych oraz dla badań nad nimi i ich rozwoju".

Eksperci WHO przekonywali również, że marihuana wykazuje potencjał do uśmierzania bólu i łagodzenia epilepsji, a jej zażywanie nie wiąże się ze znaczącym ryzykiem zgonu, w przeciwieństwie do innych substancji wymienionych w Wykazie IV, takich jak heroina, pochodne fentanylu i inne opioidy.

Komisja ds. Narkotyków ONZ odrzuciła natomiast pięć pozostałych rekomendacji WHO w sprawie marihuany, w tym dotyczących wykreślenia ekstraktów z konopi indyjskich z Wykazu I, w którym znajdują się mniej pilnie nadzorowane substancje, takie jak kokaina.

Andrzej Borowiak