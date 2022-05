Singapur wprowadza ulgi w opłatach dla "zielonych" statków

Singapur od lat z powodzeniem kreuje się na światową stolicę innowacji. Największą uwagę przyciągają aplikacje związane z wdrażaniem 5G i powstającej w laboratoriach żywności. Jako jeden z kluczowych portów i globalnych hubów logistycznych, miasto-państwo tworzy warunki do wprowadzania nowych rozwiązań w transporcie morskim. Zmienione przepisy mają zachęcić armatorów do stosowania na statkach paliw niskoemisyjnych, a armatorów o bardziej ekologicznej flocie - do rejestracji jednostek w Singapurze.

Już w roku 2011 Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) uruchomiły Maritime Singapore Green Initiative (MSGI), zachęcającą do przekraczania wyznaczonych przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) norm efektywności energetycznej i emisji CO2.

Początkowo zachęty dotyczyły przede wszystkim stosowania silników zasilanych paliwami bardziej ekologicznymi, takimi jak LNG, a także do korzystania z bunkierki LNG, jednostki zaopatrującej statek, podczas pobytu w porcie. W roku 2019 podjęto decyzję o przedłużeniu MSGI o pięć lat do końca 2024 r.

Plany MPA obejmują ułatwienie pobierania LNG z dwóch operujących w porcie bunkierek dla tego typu paliwa, a także rozwój ekosystemu i infrastruktury w celu uczynienia z Singapuru kluczowego węzła bunkrowania LNG w regionie i na świecie.

Obecnie MPA chce iść o krok dalej, a jednocześnie zachęcić armatorów do przechodzenia na niskoemisyjne paliwa takie jak LNG, biometanol, bioetanol, amoniak lub wodór i rejestrowania jednostek pływających pod krajową banderą w Singapurskim Rejestrze Statków. Statki, które podwyższą swoją efektywność energetyczną o 10 proc. ponad normy stawiane przez IMO, mogą liczyć na redukcję o 50 proc. opłat związanych z wpisaniem do rejestru i ulgę 20 proc. przy rozliczaniu rocznego podatku od tonażu. Statki już zarejestrowane w Singapurskim Rejestrze Statków i przekraczające normy IMO o 10 proc. również otrzymają ulgę 20 proc. dla podatku od tonażu.

Statkom używającym LNG lub paliwa o współczynniku konwersji niższym niż LNG obniżono opłaty rejestracyjne o 75 proc. a podatek od tonażu o 50 proc. Współczynnik konwersji CF oznacza zależność między zużyciem paliwa, a emisją dwutlenku węgla. Wreszcie jednostki zasilane amoniakiem albo wodorem zostają całkowicie zwolnione z opłat rejestracyjnych i podatku od tonażu.

Nowe przepisy weszły w życie 1 maja i będą obowiązywać do 31 grudnia 2024 r.

