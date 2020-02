Singapur: Zakaz powrotu do kraju i więzienie za złamanie przepisów o kwarantannie

Mężczyzna, który złamał nakaz kwarantanny stracił prawo stałego pobytu w Singapurze. Z kolei obywatelowi Chin i jego żonie grozi pół roku więzienia za podanie fałszywych informacji o swoich podróżach.

Jak wskazują analitycy, singapurska strategia opanowywania epidemii okazała się w dużej mierze skuteczna, jednak to autorytarne państwo dysponuje szeregiem narzędzi, których inne kraje nie posiadają.

Singapur ma powierzchnię ponad dziesięciokrotnie mniejszą iż Wuhan, źródło zakażeń nowym koronawiruem.

Jest także najbogatszym państwem Azji i choć Chiny są jego najważniejszym partnerem w handlu i turystyce, 1 lutego całkowicie zakazał wjazdu na swój teren podróżnym z tego kraju.

Singapurskie służby imigracyjne poinformowały w środę, że pozbawiły pracującego w tym kraju 45-letniego mężczyznę prawa stałego pobytu i zabroniły mu powrotu do Singapuru. Mężczyzna, który był niedawno w Chinach, złamał nakaz poddania się domowej kwarantannie.

Po przylocie do Singapuru 20 lutego mężczyzna, którego narodowości nie ujawniono, otrzymał wytyczne, by przez 14 dni pozostać w domu. Gdy jednak oficerowie imigracyjni próbowali się z nim skontaktować przez telefon, a później podczas wizyty w mieszkaniu, okazało się, że nie zastosował się do tych wskazań. Gdy trzy dni później mężczyzna pojawił się na lotnisku i nalegał na opuszczenie kraju, odrzucono jego aplikację o przedłużenie prawa stałego pobytu i wydano mu zakaz ponownego wjazdu na teren miasta-państwa.

Z kolei singapurskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że 38-letni mężczyzna z Wuhanu i jego 36-letnia, mieszkająca w Singapurze żona zostali oskarżeni o podanie fałszywych informacji na temat swoich podróży na terenie miasta. Mężczyzna, Hu Jun, przyleciał do Singapuru 22 stycznia, a dziewięć dni później zdiagnozowano u niego zakażenie koronawirusem. Według ministerstwa zdrowia para, która została poddana kwarantannie, podała fałszywe informacje na temat swoich podróży i kontaktów od momentu przylotu Hu z Chin. Oskarżonym grozi do pół roku więzienia i w przeliczeniu ponad 7 tys. USD grzywny.

Wprowadzony 18 lutego nakaz pozostawania w domu przez 14 dni dotyczy obywateli i osób pracujących w Singapurze, które w poprzedzających dwóch tygodniach odwiedziły Chiny.

W nocy ze środy na czwartek ma wejść w życie podobny zakaz wjazdu dla podróżnych, którzy odwiedzili w ostatnich dwóch tygodniach południowokoreański powiat Cheongdo i miasto Daegu. Jak wyjaśnił we wtorek minister zdrowia Singapuru Gan Kim Yong, to tam zanotowano 75 proc. zakażeń w Korei Południowej. Do środy władze w Seulu potwierdziły ponad 1260 zachorowań na COVID-19 i 12 zgonów.

Choć przez wiele dni to Singapur był państwem najbardziej dotkniętym epidemią poza Chinami kontynentalnymi, to liczba wykrytych zakażeń przestała dynamicznie rosnąć i obecnie wynosi 91.

Jak wskazują analitycy, singapurska strategia opanowywania epidemii okazała się w dużej mierze skuteczna, jednak to autorytarne państwo dysponuje szeregiem narzędzi, których inne kraje nie posiadają. Singapur ma powierzchnię ponad dziesięciokrotnie mniejszą iż Wuhan, źródło zakażeń nowym koronawiruem. Jest także najbogatszym państwem Azji i choć Chiny są jego najważniejszym partnerem w handlu i turystyce, 1 lutego całkowicie zakazał wjazdu na swój teren podróżnym z tego kraju.

Miasto-państwo stosuje także surowe przepisy, w tym dotyczące kwarantanny i obowiązku informowania przez prywatne firmy o podróżach swoich pracowników. Jak potwierdziło w połowie lutego tamtejsze ministerstwo zdrowia, do pomocy w identyfikacji osób narażonych na zakażenie koronawirusem zatrudniono policyjnych śledczych, a od początku epidemii władze poddały kwarantannie tysiące osób. "W Singapurze istnieje akceptacja dla takiej intruzywności. Stosunek społeczeństwa do tego typu wymogów jest z reguły bardzo skwapliwy, a to poprawia zdolność śledzenia (zakażeń)" - przyznał w ubiegłym tygodniu cytowany przez agencję Reuters profesor nauk politycznych Chong Ja Ian z National University of Singapore.