Singapur: Zaostrzenie poziomu gotowości epidemiologicznej wpływa na życie mieszkańców (reportaż)

Wzrasta zagrożenie z powodu koronawirusa w Singapurze. Nowe, obowiązujące od piątku obostrzenia zaczynają wpływać na życie codzienne – mówią PAP mieszkańcy tego kraju.

"Dotąd różnica w codziennym życiu po wybuchu epidemii była taka, że wielu ludzi na ulicy i w środkach komunikacji miejskiej nosiło maski" - opowiada PAP pochodzący z Filipin Den, który pracuje jako programista w singapurskiej firmie ubezpieczeniowej. Dodaje jednak, że wprowadzenie wysokiego, "pomarańczowego" stopnia gotowości epidemiologicznej w kraju jest już wyraźnie odczuwalne.

Zmianę tę ogłoszono w Singapurze w piątek, po potwierdzeniu trzech kolejnych zakażeń nowym koronawirusem, którego epidemia znajduje się w chińskim mieście Wuhan. Zakażenia te nie miały związku z wizytami w Chinach ani kontaktem z podróżującymi tam osobami, co oznacza, że epidemia rozprzestrzenia się wśród miejscowej ludności. Na wywołane koronawirusem groźne dla życia zapalenie płuc zachorowali 53-letni mężczyzna i dwie kobiety w wieku 39 i 42 lat, z których ostatnia pracuje jako nauczycielka. Podniosło to liczbę wykrytych w państwie-mieście przypadków do 33.

Pomarańczowy poziom gotowości w miejscowym systemie DORSCON (Disease Outbreak Response System Condition) oznacza, że epidemia jest "ostra", a choroba łatwo przenosi się między ludźmi, jednak nie jest powszechna i jest pod kontrolą.

Po ogłoszeniu wyższego stopnia gotowości niektórzy Singapurczycy zaczęli robić zapasy. PAP widziała fotografie z supermarketu we wschodniej części liczącego 5,6 mln mieszkańców miasta, w którym na półkach nie było większości towarów. Jak relacjonuje miejscowy student Zhi Yean, klienci wykupują przede wszystkim jedzenie, środki czystości, leki i witaminę C. "Prawie nie można już dostać masek ochronnych na twarz, alkoholu przemysłowego i środków do odkażania dłoni. Widziałem też ludzi z wózkami pełnymi puszek i pojemników z keczupem" - mówi. Według relacji studenta biura i restauracje w centrum miasta działają jednak normalnie.

Singapurski minister handlu i przemysłu Chan Chun Sing odniósł się w piątek do masowego wykupywania żywności, pisząc na Facebooku, że nie ma potrzeby gromadzenia np. ryży czy dań błyskawicznych, bo dostawy podstawowych produktów nie są zagrożone, a kraj posiada ich zapasy.

Tymczasem wprowadzone przez rząd obostrzenia odczuwają pracownicy biurowi. "Nasz zespół podzielono na dwie grupy, które od poniedziałku mają na zmianę pracować z domu" - mówi programista Den. Władze poprosiły pracodawców o zastosowanie także innych środków ostrożności, takich jak częstsze czyszczenie wspólnie użytkowanych przestrzeni i monitoring temperatury ciała zatrudnionych osób.

Prosząca o nieujawnianie nazwiska pracowniczka międzynarodowej korporacji z siedzibą w Singapurze mówi PAP, że choć dotąd życie codzienne przebiegało normalnie, to jej koledzy dostali polecenie odwołania podróży służbowych do innych krajów Azji. "Dostaliśmy też całkowity zakaz wyjazdów do Chin, a jeśli ktoś tam był, musi spędzić 14 dni na pracy z domu, żeby nie było ryzyka zakażenia. Poza tym pracodawcy mają obowiązek przedstawienia ministerstwu pracy listy osób, które w ostatnim miesiącu tam podróżowały" - mówi.

Zwykli mieszkańcy ufają służbom medycznym, które sprawnie reagują na sytuację epidemiologiczną i już w styczniu przekazały maski ochronne wszystkim singapurskim gospodarstwom domowym. Mimo to w państwie-mieście daje się wyczuć atmosferę niepewności. "Znajomi z dziećmi unikają zamkniętych pomieszczeń, a kiedy trzy dni temu byłam w kinie i mężczyzna obok zaczął kichać, ludzie patrzyli na niego w taki sposób, że padłby trupem, gdyby wzrok mógł zabijać" - opowiada pracowniczka korporacji.

