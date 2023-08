Skandynawia: Niż Hans zakłóca życie mieszkańcom Szwecji, Danii i Norwegii

Przechodzący nad Skandynawią niż Hans, wywołujący silne wiatry, opady oraz burze, zakłóca życie mieszkańcom Szwecji, Danii oraz Norwegii. Doszło m.in. do wykolejenia się pociągu, nie kursują promy na Bałtyku. Od świata odcięty jest Bornholm.

Zmierzający ze Sztokholmu do Sundsvall pociąg wykoleił się w poniedziałek po południu w okolicy miejscowości Hudiksvall, 300 km na północ od stolicy Szwecji. Ewakuowano 120 pasażerów, trzy osoby zostały przewiezione do szpitala. Według wstępnych ustaleń policji do wypadku doszło na skutek podmycia nasypu kolejowego.

W niedzielę szwedzki Instytut Meteorologii i Hydrologii (SMHI) odnotował rekordową liczbę piorunów 25 433; w mieście Joenkoeping po uderzeniach doszło do pożarów. Część samolotów nie mogła wylądować na sztokholmskim lotnisku Arlanda i została przekierowana na inne lotniska.

W poniedziałek z powodu sztormu armatorzy promowi odwołali rejsy między Szwecją a Polską. Ze względu na pogodę i pozostanie statków w portach od świata odcięta została duńska wyspa Bornholm. Z opóźnieniami muszą liczyć się pasażerowie odlatujący z Kopenhagi.

W Norwegii w gminie Ringerike pod Oslo doszło w poniedziałek do osunięcia ziemi, ewakuowano okolicznych mieszkańców. Media donoszą o zatopionych samochodach na parkingach oraz tunelach.

Według SMHI we wtorek w kilku regionach południowej oraz środkowej Szwecji obowiązywać będzie czerwony, najwyższy alert z powodu spodziewanych obfitych opadów oraz wysokiego poziomu wody.

Silny wiatr spowodował, że w poniedziałek ceny energii elektrycznej dla południowej Szwecji na giełdzie Nord Pool były ujemne.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk