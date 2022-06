Skutki 44-dniowej wojny wciąż widoczne w gospodarce Armenii

Armenia to mały kraj na Kaukazie, wciśnięty między Iran, Turcję, Gruzję i Azerbejdżan. Z Ankarą i - przede wszystkim - z Baku Azerbejdżanem państwo to ma stosunki jak najgorsze. Granica z Turcją jest zamknięta od roku 1990. A z Azerbejdżanem kraj jest w stanie faktycznej wojny o Górski Karabach (zamieszkana przez Ormian enklawa, uznawana jednak przez społeczność międzynarodową za część Azerbejdżanu). Faktycznie ziemie te są kontrolowane (po zwycięskiej wojnie w 1994 r.) przez Armenię, lecz jesienią 2020 r. z kolejnych walk o tę prowincję zwycięsko wyszedł Azerbejdżan, zyskując teren. Jakie to ma przełożenie na gospodarkę? To jeden z głównych tematów rozmowy WNP.PL z Julietą Tadevosyan, analityczką ekonomiczną, wykładowczynią w erywańskiej politechnice.

Wojna o Karabach doprowadziła do spadków w armeńskiej gospodarce. Tamtejszy biznes odrabia jednak już te straty.

Do Erywania masowo przyjeżdżają turyści z Iranu. Przyciąga ich tu rozbudowany sektor hazardu.

Kontakty gospodarcze z Teheranem blokuje rosyjski Gazprom. Bo irański gaz mógłby być konkurencją dla surowca z Rosji...

Czy konflikt zbrojny miał wpływ na stan armeńskiej gospodarki?

- 44-dniowa wojna o Karabach jesienią 2020 roku postawiła bardzo poważne wyzwania przed armeńską gospodarką. Dodatkowo wojna zbiegła się z pandemią.

Wskutek wojny bardzo zmniejszył się choćby areał uprawianych rolniczo ziem w Armenii. Górski Karabach stracił na rzecz Azerbejdżanu głównie tereny rolne. A w samej Armenii zwiększyła się też rozległość ziem przygranicznych, gdzie ludzie boją się gospodarować.

Rok 2020 zakończył się zatem spadkiem PKB o 7,6 proc., a produkty żywnościowe powstające w naszym kraju zabezpieczają tylko 25 proc. miejscowego popytu. Uprawia się głównie zboża, herbatę, winorośl i tytoń. Pełne pokrycie potrzeb żywnościowych obserwujemy tylko w przypadku warzyw i owoców.

Produkcja mięsa drobiowego pokrywa jedynie 30 proc. potrzeb (import to głównie Ukraina i Brazylia).

Najgorzej jest w uprawach zbóż. Rosnący import pszenicy prawie w całości stanowią zakupy w Rosji. Potrzeby Armenii to około 450 tysięcy ton pszenicy, w naszym kraju zbiera się jednak nie więcej niż 30 proc. tej wielkości... Armeńskie ministerstwo gospodarki już ogłosiło także zainteresowanie importem mleka w proszku, kaszy gryczanej, karmy dla ryb, pasz dla bydła, drobiu i świń, preparatów weterynaryjnych.

Ale skutki wspomnianej wojny spotęgowały jedynie problemy w rolnictwie...

- Za główną przyczynę niewielkiej produkcji rolnej Armenii uważa się przede wszystkim rozdrobnienie areałów uprawnych i - na dodatek - brak wydolnego systemu dotacji ze strony państwa. Rolnictwo jest zatem niedoinwestowane. W ubiegłym roku olnicy dostali w sumie (w przeliczeniu na euro) nie więcej niż 60 milionów euro dotacji do swej produkcji.

Armeńskie gospodarstwa rolne są także bardzo słabo wyposażone w sprzęt zmechanizowany. To powoduje bardzo niską wydajność.

Władze zastanawiają się zatem nad sposobami komasacji gospodarstw rolnych - ale tak, aby nie naruszało to praw do własności prywatnej. Ponieważ, jak na razie, nie wypracowano jednego modelu tego scalania, próbuje się delikatnie sugerować powstawanie spółdzielni rolnych... To jednak budzi negatywne skojarzenia z sowieckimi kołchozami.

- A przemysł?

- W związku z wojną i pandemią spada także produkcja przemysłowa. Już jednak w roku 2021 ekonomika armeńska zaczęła się podnosić. Eksport rósł o 23,3 proc. (rok do roku), а import - o 7,9 proc. Tym samym eksport to znów prawie 3,5 miliarda dolarów rocznie, ale import jest nadal sporo większy – to już bez mała 5 miliardów dolarów. Ponad 30 proc. armeńskiego eksportu to ruda miedzi.

Bardzo też rośnie cały sektor usług związany z obsługą przyjeżdżających do Armenii masowo Irańczyków, których jedynym pragnieniem jest oddać się przyjemności, zakazanych w ich kraju, gier hazardowych. Praktycznie cały dojazd od lotniska do centrum Erywania to jeden wielki salon gier hazardowych...

Przyjazdy gości z Iranu to fragment turystyki. A to ważny sektor armeńskiej gospodarki. Czy nadal gościcie dużo turystów?

- To się zdecydowanie zmniejszyło w okresie pandemii. Potem dobiła turystykę wojna z Azerbejdżanem. Obecnie znów liczba turystów rośnie.

Są to jednak (prócz Irańczyków) przede wszystkim Rosjanie, którzy uciekają od siebie przed wojną. W pierwszym półroczu 2022 przyjechało ich tu sporo - ponad 100 000. Wielu z nich chce wyjechać dalej na zachód.

Część pewnie wróci po zakończeniu agresji rosyjskiej na Ukrainę, ale jakaś jednak grupa zostanie w Armenii. To przede wszystkim rosyjscy specjaliści IT. Formalnie tylko 300 osób z Rosji otrzymało w tym roku prawo stałego pobytu w Armenii, ale wielu następnych czeka na zalegalizowanie stałego pobytu.

Unia Europejska stara się wrócić do aktywnej roli jako rozjemca pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. Do Erywania przylatywał w tej sprawie Charles Michel. Czy to sygnał na zmianę w konflikcie?

- Jak na razie żadnych rezultatów tej wizyty nie ma... Miała ona raczej charakter informacyjny. Azerbejdżan nie dotrzymuje bowiem warunków przerwania ognia z listopada 2020 roku, co utrudnia jakiekolwiek dalsze negocjacje. A Moskwa niezbyt się sprawdza jako gwarant pokoju na Kaukazie.

Dlatego bardzo nas interesuje stanowisko Europy w kwestii konfliktu wokół Karabachu. Liczymy, że wizyta Charlesa Michela będzie miała pozytywne dla Armenii następstwa.

Bo konflikt z Azerbejdżanem to ciągle bardzo bolesna dla Armenii i wszystkich Ormian sprawa. W Górskim Karabachu (o który rozgorzała wojna) mieszkają Ormianie. Jak ich zostawić na pastwę losu?

Na początek zatem Baku musiałoby przekonać negocjatorów z Erywania o tym, że Azerbejdżanowi i jego obietnicom można zaufać. Nie będzie to proste... Dlatego też trudno osądzić realność sugerowanego w Brukseli wariantu „ziemia za pokój”: czyli Karabach miałby wtedy stać się na powrót częścią Azerbejdżanu, ale z bardzo szeroką autonomią, gwarantowaną również przez inne państwa.

Jak widzicie szanse rozwoju stosunków ekonomicznych Armenii z Iranem?

- Armenia od dawna ma bardzo dobre stosunki sąsiedzkie z Iranem. Do tej pory jednak nie za bardzo przekładało się to na kontakty biznesowe. Wpływ na to miały sankcje zachodnie wobec Iranu. Władze w Erywaniu nie chciały ich ostentacyjnie łamać i pomagać w obchodzeniu zachodnich restrykcji, bo to by groziło pogorszeniem stosunków z Zachodem.

Rośnie jednak eksport armeński do Iranu. Głównie chodzi tu o energię elektryczną (specjalnie pod tym kątem zbudowano na południu Armenii elektrownię gazową), baraninę, surowe aluminium, owce.

Import to przede wszystkim gaz (zużywany praktycznie tylko i wyłącznie w elektrowni, która eksportuje elektryczność w drugą stronę), koks, wyroby bitumiczne i inne produkty z przerobu ropy naftowej, a także cement.

Kilka tysięcy młodych Irańczyków studiuje też na armeńskich uczelniach (głównie studenci kierunków medycznych).

Specjalnie pod kątem rozwoju obustronnych stosunków gospodarczych powołano wolną strefę ekonomiczna „Meghri”. Jak na razie jednak to bardziej gest polityczny obydwu krajów, bo strefa nie pozyskała żadnych inwestorów. Jedną z głównych przyczyn braku rozwoju jest tu ulokowanie „Meghri” na terenie, gdzie działki są w większości własnością osób prywatnych. Nie ma zatem szerokich możliwości wykupu parceli. Ponadto obydwa kraje podpisały porozumienie o wolnym handlu.

Rozwój stosunków handlowych mógłby pójść w kierunku zwiększania zakupów irańskiego gazu. To jednak blokuje Gazprom, właściciel armeńskich gazociągów. Ciągle trwają jednak negocjacje z tym koncernem, by Rosjanie zgodzili się na powiększenie importu gazu z Iranu. Formalnie miałby to być gaz z Uzbekistanu, idący przez Iran.

Efekty tych rozmów nie są jednak jeszcze widoczne. Strona rosyjska zgadza się tylko na import gazu do elektrowni, która przecież całość produkcji energii reeksportuje do Iranu.

Z kim Armenia obecnie bardziej rozwija kontakty gospodarcze. Z Rosją czy Unią Europejską?

- Te dwa obszary są najważniejszymi partnerami gospodarczymi Armenii. Obroty handlowe z Rosją zdecydowanie przeważają. W 2021 roku było to 3 miliardy dolarów (ponad 30 proc. całości bilansu handlu zagranicznego). Łączne zaś obroty Armenii z państwami Unii Europejskiej niewiele przekraczają 1,5 miliarda dolarów. Głównymi partnerami Armenii z UE są Niemcy, Włochy i Bułgaria.

Specjaliści od gospodarki w Erywaniu widzą jednak optymistycznie rozwój kontaktów gospodarczych z Europą. Ma temu sprzyjać podpisana 24 listopada 2017 umowa z UE o partnerstwie. Podstawowym elementem porozumienia jest pogłębienie współpracy handlowej i gospodarczej, a także wsparcie dla armeńskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Ponadto Armenia korzystała z unijnej pomocy finansowej. Do roku 2020 było to około 160 mln euro.

Głównym przedmiotem eksportu do krajów Unii są surowce - przede wszystkim miedź. Armenia zobowiązała się także do rezygnacji z używania zastrzeżonej nazwy „koniak”. W zamian wszędzie miałoby to być „brandy”.

Te ustalenia mają jednak obowiązywać dopiero od roku 2030. Jest to istotne, gdyż wartość eksportu mocnych alkoholi do Unii to około 150 milionów dolarów.

Ponad 40 proc. inwestycji w armeńską gospodarkę to jednak pieniądze z Rosji. Inwestorzy rosyjscy to prawie w całości firmy państwowe lub w inny sposób powiązane ze strukturami władzy w Moskwie.

Jakie jest miejsce Polski w kontaktach gospodarczych Armenii?

- Nasze kraje mają obecnie bardzo mało kontaktów gospodarczych. To chyba spowodowane jest wzajemnym brakiem informacji o możliwościach rozwoju wspólnego biznesu. Obroty handlowe z Polską stanowią zaledwie 0,8 proc. całości obrotów Armenii. W ubiegłym roku było to niecałe 70 milionów dolarów.

Armenia notuje ujemne saldo w obrotach wzajemnych, z uwagi na przewagę importu. Ta relacja układa się 2:1 na korzyść polskiego eksportu.

Jak na razie te kontakty to przede wszystkim prosty handel. Popularne są u nas polskie słodycze. W sklepach sprzedaje się także polską odzież. Widać też w magazynach budowlanych dużo polskich materiałów.

Polski biznes niestety nie inwestuje w Armenii. A dobrze by się stało, gdyby polscy inwestorzy zdecydowali się choćby zaangażować w nasz sektor rolny. W końcu polskie rolnictwo to absolutna europejska czołówka...

Z każdym jednak rokiem do Armenii przybywa coraz więcej turystów z Polski. Sprzyja temu bezpośrednie połączenie lotnicze Erywania z Warszawą. Może z tych przyjazdów wynikną także późniejsze inwestycje?