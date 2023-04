Sky News: Ukraina musi mieć po swej stronie opinię publiczną, ale w Polsce to nie problem

Ukraina musi mieć po swej stronie opinię publiczną, ale w Polsce to nie problem - ocenia w czwartek brytyjska stacja Sky News, opisując wizytę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Podkreśla, że Polska walnie przyczyniła się do pozyskania broni i pomocy dla Ukrainy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak relacjonuje, pierwsza oficjalna wizyta Zełenskiego w Polsce od czasu inwazji Rosji od początku była spotkaniem przyjaciół, pełnym gestów ciepła i solidarności, a ukraiński przywódca został przywitany jak bohater, zarówno przez polskiego prezydenta Andrzeja Dudę, jak i przez ukraińskich uchodźców, którzy przyszli, aby móc go osobiście zobaczyć.

"Jestem bardzo podekscytowana. Moje serce bije w tej chwili. Chcę go zobaczyć. Chcę go zobaczyć nawet z daleka" - mówiła jedna z nich, Marusia. "Myślę, że jest superbohaterem. To niesamowity człowiek" - dodawała inna.

Sky News opisuje, że Zełenski po otrzymaniu od prezydenta Dudy najwyższego polskiego odznaczenia, Orderu Orła Białego, wyrażał swoją wdzięczność za otrzymywaną od Polski pomoc i podkreśla, że "jest za co być wdzięcznym".

"Na polskiej prowincji ukraińskie oddziały szkolą się w obsłudze czołgów Leopard 2. Polska walnie przyczyniła się do pozyskania broni i pomocy dla Ukrainy" - zaznacza Sky News, co jak powiedział prezydent Duda, jest jednak niewielką ceną za poświęcenia ze strony Ukraińców.

Jak wskazuje Sky News, w środowym spotkaniu nie chodziło tylko o potwierdzenie przyjaźni - chodziło także o budowanie zaufania na przyszłość. "Im dłużej będzie trwała wojna, tym bardziej dotknie ona ludzi mieszkających w sąsiednich krajach. Ukraina wie, że musi utrzymać opinię publiczną po swojej stronie, aby zapewnić sobie trwałe wsparcie wojskowe i finansowe. Na razie w Polsce nie ma z tym problemu. Widać, że Zełenski skradł serca wielu osób w tym kraju" - ocenia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński