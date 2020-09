Słowacja: 186 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

186 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziły testy na Słowacji w ciągu ostatniej doby; obecnie liczba osób zakażonych w kraju wynosi 2134 - poinformowało słowackie ministerstwo zdrowia w piątek na stronie internetowej.

Łącznie od początku epidemii w kraju 5252 osoby zakaziły się koronawirusem.

W słowackich szpitalach przebywa obecnie 117 osób, a 16 w ciężkim stanie jest na oddziałach intensywnej terapii reanimacji w ciężkim stanie. Zmarło łącznie 37 osób. Na Słowacji przeprowadzono dotąd 375 232 testy, z tego w ostatniej dobie 4266.

Szef służb sanitarnych Jan Mikas zapowiadał, że początek września, czyli okres powrotów z wakacji i początek nowego roku szkolnego, może odbić się na statystykach zakażeń.

Zgodnie z zarządzeniami służb sanitarnych pracodawcy są zobowiązani do egzekwowania od pracowników przestrzegania kwarantanny, a u osób, którym nakazano przeprowadzenie testów, także spełnienie tego obowiązku. Osoby nieprzedkładające stosownych zaświadczeń nie mogą podejmować pracy. Restrykcje dotykają także uczniów. Co najmniej do 14 września w szkołach obowiązkowe są maseczki.