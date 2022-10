Słowacja: 47 proc. ankietowanych chce zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją

Prawie połowa (47 procent) mieszkańców Słowacji życzy w toczącej się wojnie zwycięstwa Ukrainie, a 19 proc. chce wygranej Rosji - wynika z sondażu przeprowadzonego pod koniec września przez think tank GLOBSEC oraz ośrodek badania opinii publicznej Focus.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jedna trzecia badanych stwierdziła, że nie jest zainteresowana trwającym konfliktem zbrojnym, nie ma zdania lub nie chce odpowiedzieć komu sprzyja.

Badanie nawiązało do sondażu z lipca, gdy respondentom dano do wyboru w skali od 1 do 10 pytanie o zwycięstwo Ukrainy lub Rosji. Większość Słowaków z zadowoleniem przyjęłaby zwycięstwo Rosji, a nie Ukrainy - wskazywały ówczesne wyniki.

Aktualny sondaż przeprowadzono między 21 września a 27 września na reprezentatywnej próbie 1009 dorosłych osób, którym zadano jedno pytanie: "Jak chciałbyś, aby zakończyła się wojna na Ukrainie?". Badanie przeprowadzone za pomocą wywiadów bezpośrednich.

Relatywnie najwięcej odpowiedzi (27 proc.) uzyskała opcja: "Na pewno zwycięstwem Ukrainy". Tylko około jednej piątej (19 proc.) chciało zwycięstwa Rosji, a około jednej trzeciej nie miało zdania lub nie chciało odpowiedzieć na pytanie.

Preferencje ankietowanych zmieniały się po dodaniu opcji w odpowiedzi: "Porozumienie walczących stron". W tym przypadku większość respondentów (60 proc.) wybrała zgodę. Jednak nawet przy takiej opcji dwukrotnie więcej respondentów chciało zwycięstwa Ukrainy (27 proc.) niż Rosji (10 proc.).

Analitycy zwrócili uwagę, że pewna zmiana postaw na korzyść Ukrainy mogła być spowodowana wydarzeniami na froncie. Latem sytuacja wyglądała bardziej optymistycznie dla Rosji, co mogło wywołać u części społeczeństwa przekonanie, że Ukraina nie ma już szans na zwycięstwo - tłumaczy Dominika Hajdu z Centrum Demokracji i Odporności GLOBSEC.

"Te wyniki są echem innych sondaży na Słowacji, które wskazują, że od około jednej piątej do jednej trzeciej społeczeństwa ufa prorosyjskiej narracji" - stwierdził w analizie wyników Martin Slosiarik z agencji Focus.

Piotr Górecki

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.