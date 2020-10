Słowacja: 818 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

W sobotę na Słowacji przybyło 818 zakażeń koronawirusem – wynika z danych ministerstwa zdrowia opublikowanych w niedzielę. Laboratoria testowały 8565 próbek. Według premiera Igora Matovicza kraj czekają ciężkie dni.

W sobotę zmarła kolejna osoba. Łącznie na Słowacji odnotowano 55 zgonów. Nie zmieniła się liczba hospitalizowanych w związku z Covid-19, w szpitalach jest według aktualnych statystyk 275 pacjentów. Na oddziałach intensywnej terapii jest 13 osób, a 24 pacjentów z Covid-19 potrzebuje respiratorów.

Zdaniem premiera w najbliższych dniach liczba osób zakażonych koronawirusem znacznie wzrośnie. Matovicz na Facebooku napisał, że możliwości systemu zdrowia "zaczynają trzeszczeć". Wezwał obywateli do wprowadzenia znacznie surowszych zasad we własnych rodzinach niż te, które wdrożyły władze sanitarne i higieniczne. "Proszę, nie chodźcie, jeśli to możliwe, na żadne imprezy masowe - sportowe, kulturalne czy do kościoła" - apelował Matovicz. Jego zdaniem w każdej sytuacji kontaktu z osobą, z którą się wspólnie nie mieszka, należy nosić maseczkę.

Premier wezwał przedstawicieli kościołów, klubów sportowych i ludzi kultury do zachowania szczególnej ostrożności w organizowaniu imprez, na które pozwalają obowiązujące przepisy. Zaapelował do tych, którzy nie doceniają choroby Covid-19 lub rozpowszechniają teorie spiskowe na jej temat, aby milczeli przez kilka tygodni.

Piotr Górecki