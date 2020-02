Słowacja: Analitycy: sobotnie wybory będą przełomowe

Zdaniem analityków, sobotnie wybory parlamentarne na Słowacji mogą przynieść zasadniczą zmianę, kończąc 14-letnią erę partii Kierunek – Socjaldemokracja (Smer-SD) byłego premiera Roberta Fico.

Nowym szefem rządu może zostać lider opozycyjnego obecnie centroprawicowego ugrupowania Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości (OLaNO) Igor Matovicz.

Przed wyborami obowiązuje dwutygodniowy zakaz publikacji sondaży. Ostatni był opublikowany 14 lutego i wskazywał na wzrost popularności partii OLaNO, która zbliżyła się do Smer-SD. Różnica między nimi wynosiła mniej niż 2 punkty procentowe, ale sondaże nie dawały żadnemu z tych ugrupowań więcej niż nieco ponad 20 proc. głosów.

Powyżej progu mandatowego lokuje się łącznie siedem partii, a oscyluje wokół niego również ósme ugrupowanie - Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (KDH). W poprzednich wyborach do słowackiej Rady Narodowej (jednoizbowego parlamentu) próg ten przeszło osiem partii.

Prawo nie pozwala publikować sondaży, ale nie zakazuje ich prowadzenia. W internecie zawiązała się grupa prawie 10 tys. osób, która zebrała środki i zamówiła badania. Ich wyniki nie są publikowane, a członkowie grupy rozsyłają je z informacją "Nie chcemy naruszać prawa, ani Was do tego zachęcać, dlatego jeszcze raz prosimy, abyście zdali sobie sprawę z tego, ze publikacja tych sondaży narusza moratorium".

Nieoficjalnie wiadomo, że ostatnie badanie nie tylko potwierdziło tendencję zarysowaną przez wcześniejsze, oficjalnie publikowane analizy, ale doszło do zamiany miejsc między pierwszą a drugą partią, a różnica ma wynosić około 4 punktów proc. na korzyść partii Matovicza.

Wszystko wskazuje więc na to, że przegłosowane we wtorek w parlamencie wnioski koalicji rządzącej o wprowadzenie 13. emerytury oraz odrzucenie Konwencji Stambulskiej nie przyniosły oczekiwanego efektu. Wsparcie dla tworzących ją partii zamiast wzrosnąć, jeszcze bardziej spadło.

Od 2006 roku triumfatorem wyborów był Smer-SD. W 2012 roku zgromadził on 44 proc. głosów. Od tego czasu popularność partii regularnie spada - w 2016 roku poparło ją 28 proc. wyborców, a teraz może liczyć na około 17 proc. głosów.

Według analityków, spadek ten wiąże się z dokonanym w lutym 2018 roku zabójstwem dziennikarza śledczego Jana Kuciaka oraz jego narzeczonej i ujawnionymi dotąd okolicznościami zbrodni. Grigorij Meseżnikov z Instytutu Spraw Publicznych (IVO) zwrócił uwagę PAP, że od zabójstwa Kuciaka przegrał Smer trzy kolejne wybory - lokalne, prezydenckie i do Parlamentu Europejskiego.

"Obywatele jasno dali do zrozumienia, że nie zgadzają się na takie państwo. Wygrali ci, którzy stanęli po stronie obywateli" - powiedział Meseżnikov.

W grudniu 2019 r. rozpoczął się proces oskarżonego o zlecenie zabójstwa przedsiębiorcy Mariana Kocznera, którego m.in. niejasne interesy opisywał Kuciak. Ujawniono siatkę jego mafijnych powiązań oraz bliskie relacje z politykami rządzących partii, policjantami, prokuratorami, sędziami, a także niektórymi dziennikarzami.

Kierownictwo Smer-SD bezpośrednio po śmierci Kuciaka starało się ograniczyć straty wizerunkowe. Peter Pellegrini zastąpił na czele rządu Roberta Fico, który jednak pozostał przewodniczącym partii. Zmienił się minister spraw wewnętrznych, do zmian doszło także na najwyższych stanowiskach w policji i prokuraturze.

Pellegrini, który od 2002 roku pokonał drogę od asystenta posła do premiera rządu, wielokrotnie podkreślał, że protesty obywatelskie po zabójstwie dziennikarza i jego narzeczonej są wyrazem rzeczywistej demokracji. "Zawsze miałem i mam wielką pokorę przed ludźmi i ich poglądami. W demokratycznym kraju nikomu nie można zakazać prawa do swobodnego wyrażania poglądów" - pisał Pellegrini w sieci. W wyborach 2020 roku stał się twarzą kampanii, której zdaniem wielu komentatorów brakowało impetu i energii. Przewidują, że jeżeli partia trafi do opozycji, może w niej dojść do podziałów, a nawet do zaniku formacji.

Do roli głównego konkurenta Fica i Pellegriniego wyrósł Igor Matovicz, lider OLaNO - partii, która od chwili powstania w 2011 r. akcentowała konieczność walki z korupcją. Matovicz prowadził kampanię w sposób nietradycyjny, wskazując m.in. na wątpliwe pochodzenie majątków funkcjonariuszy Smer-SD. W jego publicznych wypowiedziach pojawiały się zarzuty mafijnych powiązań rządzących.

"Matovicz codziennie mówi, że Smer to banda zbrodniarzy" - powiedział Meseżnikov. Politolog i historyk ze Słowackiej Akademii Nauk Jirzi Mariuszak powiedział PAP, że OLaNO skupia osoby o bardzo różnych poglądach. "Ich zachowanie polityczne jest bardzo trudne do przewidzenia" - stwierdził Mariuszak.

Silne poparcie wśród wyborców ma skrajna formacja Ludowa Partia Nasza Słowacja (LSNS), która przez część mediów i analityków nazywana jest neofaszystami. Jej założyciel i przewodniczący Marian Kotleba, a także niektórzy z czołowych działaczy są oskarżani o rasistowskie wypowiedzi i bezpośrednie odwoływanie się do Państwa Słowackiego z lat II wojny światowej. W 2019 r. Sąd Najwyższy odrzucił wniosek prokuratora generalnego o delegalizację partii.

Sympatią wyborców cieszą się nieobecne jeszcze w parlamencie dwie partie liberalne, które utworzyły koalicję wyborczą: dawne ugrupowanie prezydent Zuzany Czaputovej Postępowa Słowacja (PS) oraz powstała w 2018 r. partia Razem (Spolu). Koalicja PS/Spolu wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r., ale na poparcie 20 proc., jakie miała w maju teraz nie może liczyć. Część jej wyborców przejęła powstała już po wyborach do PE centrowa partia Na rzecz ludzi (Za ludi) założona przez byłego prezydenta Andreja Kiskę.

Wszystkie te ugrupowania oraz istniejąca od 2009 roku partia Wolność i Solidarność (SaS) wydają się być naturalnymi koalicjantami dla OLaNO. Poparcia po prawej stronie sceny politycznej szukała też parlamentarna partia Jesteśmy Rodziną (Sme Rodina) Borisa Kollara, której lider akcentujący wartości chrześcijańskie znany jest z posiadania dziewięciorga dzieci z ośmioma kobietami. Sme Rodina nie powinna mieć problemów z przekroczeniem 5-proc. progu wyborczego.

Niepewny jest natomiast los oscylującego wokół tego progu Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego (KDH). Ta partia była nieobecna przez ostatnie cztery lata w parlamencie i może się to powtórzyć w kolejnej kadencji.

Wyniki sondaży nie pozostawiają raczej wątpliwości, że dwaj dotychczasowi członkowie koalicji rządowej, Słowacka Partia Narodowa (SNS) i reprezentująca interesy mniejszości węgierskiej partia Most-Hid, nie przekroczą progu wyborczego.

Gdyby tak się stało, mniejszość ta po raz pierwszy od powstania samodzielnej Republiki Słowackiej zostałaby pozbawiona swego przedstawicielstwa parlamentarnego.