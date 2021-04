Słowacja: Bratysława walczy z komarami, wykorzysta drony

Bratysława wzmocni monitoring wylęgarni komarów i wykorzysta drony do rozpylania preparatu biologicznego BTI - poinformował we wtorek burmistrz miasta Matusz Vallo. Drony mają pomóc wyeliminować larwy komarów w niektórych trudno dostępnych miejscach.

Operacja walki z komarami została zaplanowana jak operacja wojskowa - podkreślają media. Bratysława sięgnie po około 200 przeszkolonych wolontariuszy do zwalczania komarów, obok dronów zostanie wykorzystany śmigłowiec, działać będą też specjalne pułapki i koordynator do zwalczania komarów - poinformowała agencja TASR. Celem jest zapobieżenie intensywnej inwazji komarów, która w ostatnich latach nęka Bratysławę i jej okolice w miesiącach letnich.

Monitoring ponad tysiąca wylęgarni będzie prowadzony w tym roku przez mniej więcej 200 przeszkolonych wolontariuszy, a także przez ekspertów miejskich. Pozwoli to na zlokalizowanie miejsc wylęgania się owadów na etapie, na którym można zastosować skuteczny larwicyd BTI. Na terenie miasta znajduje się ponad tysiąc większych wylęgarni i setki do tysięcy mniejszych powstających sporadycznie miejsc, które zapewniają odpowiednie warunki do lęgu nowych owadów.

Władze miasta uznały, że chociaż nie można całkowicie zapobiec wylęganiu się komarów, w tym roku zagrożenie będzie likwidowane w zarodku, a więc jeszcze przed pojawieniem się dorosłych i uciążliwych osobników.

Burmistrz Bratysławy przekonywał, że w przeciwieństwie do oprysków chemicznych, które mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, preparat BTI nie szkodzi innym zwierzętom. Może być także stosowany na obszarach o wyższym stopniu ochrony przyrody, gdzie nie można stosować oprysków chemicznych. Ponadto BTI zabija komary już w stadium larwalnym, to znaczy przed ich wylęgiem.

