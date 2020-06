Słowacja: Były premier Pellegrini odchodzi z partii Smer-SD

Były premier Słowacji Peter Pellegrini ogłosił w środę, że odchodzi z partii Kierunek–Socjaldemokracja (Smer–SD) i zapowiedział założenie nowej formacji. W maju Pellegrini wzywał swojego poprzednika, byłego premiera Roberta Fica do odejścia z partii.

"Pozostawiam markę Smer-SD jej ojcu założycielowi. Popełnialiśmy również błędy. Zapatrzenie w siebie, uleganie pokusie władzy. Niepowodzenia poszczególnych osób sprawiły, że marka Smer-SD zaczęła tracić swój blask. Próbowałem wywołać dyskusję o tym, co jest złe" - powiedział Pellegrini na konferencji prasowej w rodzinnej Bańskiej Bystrzycy.

Komentatorzy podkreślili, że odejście z ugrupowania ogłaszał samotnie, chociaż najprawdopodobniej przyłączy się do niego grupa posłów partii, która rządziła Słowacją, z dwuletnią przerwą, od 2006 r. Wybory przegrała w lutym br. Przez dwa lata gabinetem, w którym Smer-SD był najsilniejszą partią, kierował Pellegrini. Obecnie jest wiceprzewodniczącym słowackiego parlamentu.

Pellegrini zastąpił Fica, założyciela partii, na stanowisku szefa rządu w 2018 r. w związku z niepokojami społecznymi i antyrządowymi protestami po zabójstwie dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Stał się wtedy najpopularniejszym politykiem na Słowacji, ale Smer-SD tracił na popularności i ostatecznie przegrał wybory parlamentarne w 2020 r., chociaż komentatorzy stwierdzili, że osiągnął wynik lepszy niż przewidywały sondaże.

Fico nie skomentował jeszcze publicznie decyzji Pellegriniego i przyszłości Smer-SD. Według niektórych mediów miał on ostatnio zaoferować Pellegriniemu stanowisko przewodniczącego, ale pod warunkiem, że on sam będzie miał wpływ na kierowanie partią. Pellegrini stwierdził, że takiej oferty bezpośrednio nie otrzymał i nie przyjąłby jej. Podkreślił, że nie widział się w ostatnich dniach z Ficem. Zwrócił uwagę, że o rezygnacji zawiadomi przewodniczącego listownie, co jak powiedział, najlepiej obrazuje ich wzajemne stosunki.

"Zakładam, ze będziemy tworzyć standardową partię polityczną. Chcemy kontynuować politykę socjaldemokratyczną" - powiedział Pellegrini w środę o swoich planach. Szczegółów, nazwy i nazwisk współpracowników nie przedstawił.

W jednym z majowych sondaży opinii publicznej pytano respondentów o ewentualne poparcie dla nieistniejącej partii Pellegriniego. Okazało się, że wyprzedziłaby ją jedynie partia obecnego premiera Igora Matovicza Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości (OLaNO).

Piotr Górecki