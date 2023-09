Słowacja: Centralna Komisja Wyborcza dostała kilka skarg na naruszenie ciszy wyborczej

Słowacka Centralna Komisja Wyborcza otrzymała kilka skarg na naruszenie ciszy wyborczej, która obowiązuje aż do zakończenia głosowania o 22. Same przedterminowe wybory parlamentarne przebiegają bez komplikacji - poinformowano w sobotę w Bratysławie.

Najpoważniejszy problemem, z którym Komisja musiała dotąd zmierzyć jest kwestia koloru pieczątek, które widnieją na kopertach z kartami wyborczymi. Sygnały o używaniu przez lokalne komisje różnego koloru tuszu napłynęły do Bratysławy z różnych miejsc kraju. Centralna komisja zdecydowała, że kolor nie ma żadnego znaczenia.

W wyborach uczestniczyli już liderzy poszczególnych partii i ugrupowań politycznych. Z uwagi na obowiązującą ciszę wyborczą, słowackie media nie zamieszczają wypowiedzi polityków z lokali wyborczych. Znajdują one miejsce w sieciach społecznościowych, które nie podlegają regulacji. Jeden z faworytów wyborów przewodniczący partii Kierunek - Słowacka Socjaldemokracja (Ser-SSD), były wieloletni premier Robert Fico powiedział, że chciałby, aby Słowacja nie była rządzona przez amatorów i nieudaczników bez doświadczenia. Dodał, że nie chce, aby kraj był wciągany w wojenne awantury. Fico krytykuje wojskową pomoc dla Ukrainy.

Główny konkurent Ficy przewodniczący partii Postępowa Słowacja (Progresivne Slovensko) europoseł i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Michal Szimeczka podkreślił, że w wyborach ważny jest każdy głos. Przyznał, że kampania była ostra, a czasami nieczysta. Była pełna dezinformacji, mistyfikacji i ataków. Lider partii Głos-Socjaldemokracja (Hlas-SD), która najprawdopodobniej będzie trzecią siłą w nowym parlamencie, były premier Peter Pellegrini powiedział, że jego partia może odegrać kluczową rolę w tworzeniu przyszłego rządu.

Głosowała już prezydent Zuzana Czaputova, która do lokalu wyborczego dotarła dwie godziny później, niż planowano. Służby sprawdzały podejrzany plecak, który znaleziono w jednym z pomieszczeń. Czaputova wezwała do udziału w wyborach. Podkreśliła, że każdy głos ma znaczenie. Powiedziała też, że wyniki wyborów pozna w otoczeniu bliskich; nie wybiera się do żadnej z partyjnych siedzib.

Centralna Komisja nie podała frekwencji. W poszczególnych lokalach widoczne jest zainteresowanie wyborami. Kolejki były w Bratysławie oraz w gminach położonych przy granicy z Czechami, gdzie mieszka wielu obywateli Słowacji. Sondaże wskazywały, że frekwencja przekroczy 60 procent, ale nie wynikało z nich, że będzie to więcej niż w rekordowym 1998 roku, gdy do urn poszło ponad 80 procent wyborców.

Z Bratysławy Piotr Górecki