Słowacja: Czaputova: Papież Franciszek przyjedzie na Słowację

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova powiedziała w prywatnej telewizji JOJ, że najprawdopodobniej we wrześniu do Bratysławy przyjedzie papież Franciszek. Będzie to pierwsza wizyta papieża od osiemnastu lat. Czaputova zaprosiła Franciszka w grudniu 2020 r.

Podczas audiencji w Watykanie, która wtedy miała miejsce, papież miał powiedzieć Czaputovej, że jeżeli sytuacja na to pozwoli, to chciałby przyjechać na Słowację.

"Pielgrzymka zaczyna nabierać realnych konturów" - powiedziała prezydent w TV JOJ. "Bardzo się cieszę, że się udało, że przyjął zaproszenie i przyjedzie na Słowację we wrześniu" - stwierdziła. Dodała też, że na obecnym etapie nie może jeszcze wskazać dokładnej daty papieskiej pielgrzymki.

Papież Franciszek ma w planach uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie 12 września br. i jego wizyty na Słowacji można się spodziewać mniej więcej w tym czasie.

O ewentualnym przyjeździe Franciszka nie wypowiedzieli się jeszcze biskupi Słowacji. W kraju z uwagi na restrykcje związane z epidemią nie odbywają się msze święte dla wiernych w kościołach. Możliwe są jedynie nabożeństwa on-line oraz indywidualne modlitwa w świątyniach.

W niedzielę przez dziesięć minut biły dzwony we wszystkich kościołach na Słowacji. W ten sposób upamiętniono pierwszą i kolejne ofiaryCovid-19. Łącznie na Słowacji w związku z epidemią zmarło 10 565 osób. W ciągu ostatniej doby było 78 przypadków śmiertelnych.

Według danych resortu zdrowia, które opublikowano w niedzielę, widoczne jest spowolnienie tempa szerzenia się epidemii. Od soboty potwierdzono 589 nowych przypadków. W szpitalach hospitalizowanych jest 2243 pacjentów z rozpoznaną chorobą Covid-19. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 214 pacjentów, do respiratorów podłączonych jest 296 osób.

W środę mają zebrać się rządowi eksperci i ocenić, czy aktualny stan epidemiczny pozwala na złagodzenie części restrykcji począwszy od 19 kwietnia br.

Autor: Piotr Górecki