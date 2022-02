Słowacja: Czaputova: potępiam bezprawną agresję Rosji na Ukrainę

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova oświadczyła w czwartek, że potępia bezprawną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wyraziła pełne poparcie i solidarność z narodem ukraińskim.

Nadzieja tych, którzy sądzili, że Rosja zadowoli się wojskową okupacją części obwodów donieckiego i ługańskiego, okazała się złudna - wskazała słowacka prezydent, zapewniając o solidarności swego kraju z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i innymi przedstawicielami władz Ukrainy.

Premier Eduard Heger podkreślił, że Rosja zaatakowała kraj słabszy od siebie, którego jedynym przewinieniem było to, że chciał żyć w pokoju zgodnie z własnymi pragnieniami, jak inne suwerenne narody. Atak nazwał aktem barbarzyństwa ze strony Rosji i rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. Po raz kolejny na naszych oczach ożył rosyjski imperializm w swojej agresywnej, wojowniczej formie - powiedział.

Heger ocenił, że wszystkie ofiary tej wojny będą ofiarami Rosji i zostanie ona za to pociągnięta do odpowiedzialności przez światową opinię publiczną. Podkreślił, że rząd słowacki, we współpracy z sojusznikami z NATO i Unii Europejskiej, będzie pomagał Ukrainie w samoobronie przed rosyjskim agresorem i będzie opowiadał się za zaprzestaniem walk. Zaprowadzanie pokoju jest absolutnym priorytetem - zaznaczył.

Piotr Górecki