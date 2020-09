Słowacja: Czaputova: UE powinna określić warunki przystąpienia Ukrainy

Unia Europejska powinna skonkretyzować warunki przystąpienia Ukrainy do Wspólnoty - oświadczyła w czwartek prezydent Słowacji Zuzana Czaputova po spotkaniu z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Ten przestrzegał przed dalszą eskalacją przemocy na Białorusi.

"Każdy kraj powinien mieć prawo do swobodnego wyboru, gdzie chce należeć i jaka będzie jego przyszłość. Otwarcie popieram to, aby Unia Europejska określiła warunki członkostwa Ukrainy" - oznajmiła słowacka prezydent.

Czaputova podkreśliła, że sama dobrze wie z historii Słowacji, jak ważna jest taka wizja.

Z kolei Zełenski mówił też o potrzebie zaprowadzenia pokoju na Ukrainie. Podkreślił, że z zadowoleniem przyjął zawieszenie broni w konflikcie między Ukrainą a prorosyjskimi separatystami w Donbasie.

Ukraiński prezydent podziękował Słowacji za wsparcie integralności terytorialnej jego kraju. Odniósł się także do sytuacji na Białorusi.

"Niestety, tamtejsza władza nas nie posłuchała i nie rozpoczęła dialogu ze swoimi obywatelami. Na Ukrainie mieliśmy dwa majdany i wiemy co to jest rozlew krwi, dlatego obawiam się, że jak to dalej będzie się rozwijać (przemoc na Białorusi-PAP), nie skończy się to dobrze" - powiedział Zełenski.

Czaputova ze swej strony powtórzyła słowackie stanowisko o nieuznaniu wyników zmanipulowanych wyborów na Białorusi, a także potępiła przemoc wobec demonstrantów.

Piotr Górecki