Słowacja: dłuższy lockdown, zdalna nauka w szkołach i ulgi dla zaszczepionych

Rząd Słowacji wprowadzi naukę zdalną dla starszych uczniów, przedłuży obowiązywanie lockdownu, ale przewiduje pewne ulgi dla zaszczepionych osób - zapowiedział we wtorek premier Eduard Heger. Na posiedzeniu rządu w środę mają zostać przyjęte konkretne zapisy rozporządzeń w związku ze złą sytuacją epidemiczną.

Wprowadzając 25 listopada stan wyjątkowy, rząd Słowacji zobowiązał się do oceny obecnych restrykcji do 10 grudnia. Na konferencji prasowej Heger powiedział, że sytuacja epidemiczna wymaga dalszych ograniczeń. Na Słowacji nadal będzie obowiązywać stan wyjątkowy i związany z nim zakaz wychodzenia z domu. W mocy pozostają wyjątki dotyczące m.in. wyjścia do szkoły lub do pracy, po niezbędne zakupy, wizyty u lekarza, spaceru, wyprowadzania zwierząt domowych.

Dodatkowo od piątku podróżujący transportem miejskim i dalekobieżnym będą musieli legitymować się certyfikatem pełnego zaszczepienia przeciw Covid-19, przejścia tej choroby lub negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa.

Minister zdrowia Vladimir Lengvarsky zapowiedział, że od piątku zmienią się zasady działania sklepów. Dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców będą otwarte sklepy z każdym asortymentem. Do wejścia do nich nie będzie natomiast upoważniał negatywny wynik testu. Osoby niezaszczepione będą mogły nadal kupować jedynie niezbędne produkty.

Tydzień później, 17 grudnia, dla osób zaszczepionych zostaną uruchomione zamknięte w tej chwili zakłady usługowe, w tym salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz siłownie. Od 25 grudnia osoby zaszczepione, ozdrowieńcy lub posiadacze negatywnego testu będą mogli korzystać z hoteli. Restauracje, poza wydawaniem potraw na wynos, mają pozostać zamknięte.

Zapowiedziane regulacje mają obowiązywać do 9 stycznia, ale władze zapowiadają wcześniejszą analizę skutków restrykcji i mogą je przedłużyć. Minister zdrowia przekazał, że w środę gabinet może zobowiązać go do przedstawienia analizy prawnej ewentualnego wprowadzenia obowiązkowych szczepień oraz regulacji nakazującej osobom niezaszczepionym ponoszenie części kosztów za opiekę medyczną.

Partie koalicyjne uzgodniły, że od poniedziałku zostanie wprowadzona nauka zdalna w wyższych klasach szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. 18 grudnia rozpoczną się przyspieszone ferie świąteczne. Osiągnięto także kompromis dotyczący zachęcania osób powyżej 60. roku życia do szczepień. Zamiast postulowanych przez ministra finansów Igora Matovicza 500 euro w bonach na różne usługi, mają otrzymywać 300 euro w gotówce.

