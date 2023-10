Słowacja: Ekspert dla PAP: Fico był niezwykle skuteczny w opozycji

Szef Instytutu Politologii Słowackiej Akademii Nauk Juraj Marusziak ocenia w rozmowie z PAP, że zwycięstwa partii Kierunek – Słowacka Socjaldemokracja (Smer –SSD) byłego premiera Roberta Ficy można się było spodziewać, ponieważ lider tej formacji był niezwykle skuteczny jako polityk opozycji.

Partia Ficy "przedstawiła radykalną odpowiedź na (politykę) rządu, którego działanie spotykało się z dezaprobatą. W pewnym momencie to było nawet 90 proc. Słowaków" - powiedział politolog. Dodał, że Fico był najostrzejszym krytykiem rządu.

"To był chyba główny powód, dla którego Fico wygrał" - uznał Marusziak. Zwrócił uwagę, że Smer, jako tak zwany drugi wybór, wskazywała większość Słowaków.

Zdaniem Marusziaka w programie Smeru istotne były sprawy socjalne. "Zajął się np. kwestiami kredytów hipotecznych. Gdzie można było, nie tylko krytykował, ale także występował z propozycjami rozwiązań. Właściwie to był jedyny polityk, który we właściwym czasie reagował na wydarzenia. Na wyborców może w mniejszy stopniu działały obietnice, ile pamięć, że za rządów Ficy nie dochodziło do dyletanctwa w rządzeniu jak za premiera (Igora) Matovicia lub (premiera Eduarda) Hegera" - powiedział ekspert.

Smer wygrał wybory, uzyskując prawie 23 proc. poparcia. Ma przewagę około pięciu punktów procentowych nad następną Postępową Słowacją (PS).

Tuż po zakończeniu ciszy wyborczej i zamknięciu lokali wyborczych jedna ze stacji telewizyjnych przedstawiła exit poll, które sugerowały wysokie zwycięstwo PS na Smerem. "Trochę byłem zaskoczony, kiedy w tych badaniach opinii publicznej i sondażach na pierwszym miejscu pojawiła się PS. Okazało się, że to naprawdę były dane wzięte z sufitu" - dodał politolog.

Zastrzegł, że nie jest specjalistą od metodologii sondaży, ale jego zdaniem być może zadziałał fenomen tak zwanych ukrytych wyborców, a więc takich, którzy nie przyznają się ankieterom do swoich prawdziwych preferencji.

"Wyraźnie widać, że inaczej głosowały duże miasta, a inaczej prowincja, a średnia ankieterów zorientowana była na duże miasta. Inaczej nie potrafię tego wytłumaczyć" - powiedział PAP Marusziak.

Z Bratysławy Piotr Górecki