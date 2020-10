Słowacja: Kolejki przed punktami pobrań w testach na koronawirusa

Na Słowacji przed punktami pobrań tworzą się długie kolejki osób oczekujących na przeprowadzenie testów na SARS-CoV-2. Powszechne testowanie rozpoczęło się w całym kraju w sobotę rano. Według prezydent Zuzany Czaputovej akcja jest źle przygotowana.

W sobotę o godz. 7 rano miało zostać otwartych blisko 5 tys. punktów pobrań, ale nie wszystkie udało się uruchomić z powodu braku lekarzy.

Według ministra obrony Jaroslava Nad'a rano w skali kraju brakowało kilkuset lekarzy. O godzinie 8 minister poinformował, że pracuje 91 proc. zespołów pobierających materiał do testów.

Jak informują słowackie media, kolejki przed punktami pobrań sięgają kilkuset metrów. Do stanowisk, gdzie testy przeprowadza się bez wysiadania z samochodów, kolejki maja ponad kilometr i powodują utrudnienia w ruchu.

Zdaniem prezydent Czaputovej operacja została źle przygotowana, przede wszystkim z uwagi na brak personelu medycznego, głównie lekarzy.

Premier Igor Matovicz, minister zdrowia Marek Krajczi do ostatniej chwili zachęcali medyków do udziału w operacji, w której wynagrodzenie za dwa dni wynosi od 700 do 1100 euro. Organizatorom testów udało się pozyskać 50 wojskowych lekarzy i pielęgniarzy z Austrii oraz 200 pracowników służby zdrowia z Węgier.

Udział w tej bezprecedensowej operacji, którą zorganizowało i prowadzi wojsko, jest bezpłatny, a osoby z negatywnym wynikiem testów nie będą musiały przestrzegać ograniczeń związanych z wychodzeniem z domów i dostępem do sklepów.

Osoby, u których wykryty zostanie wirus będą musiały pozostać na kwarantannie. Ci, którzy nie wezmą udziału w badaniu, będą mieli ograniczone możliwości wychodzenia z domów. Takie rozwiązanie skrytykowała Czaputova, uznając, że jest to forma sankcji za brak uczestnictwa w dobrowolnych testach.

Rząd ma nadzieję, że operacja, w której - jak się szacuje - mogą wziąć udział blisko 4 miliony mieszkańców Słowacji, pozwoli na ujawnienie ognisk infekcji i odizolowanie osób zakażonych.

Zdaniem Matovicza niepowodzenie projektu będzie oznaczać konieczność wprowadzenia pełnego lockdownu w kraju. Punkty pobrań w całym kraju zostaną zamknięte o godz. 22. W niedzielę testy będą również przeprowadzane od 7 rano do 22.00

Piotr Górecki