Słowacja: Koniec blokady przejścia granicznego z Austrią

W sobotę zakończyła się blokada granicy między Austrią i Słowacją koło Bratysławy. Wracający do kraju Słowacy, protestujący na autostradzie na przejściu Jarovce–Kittsee, zgodzili się zacząć obowiązkową kwarantannę w ośrodkach rządowych, by potem przenieść się do domów.

Piątkowe protesty i późniejsze blokady zostały sprowokowane obietnicą uruchomienia aplikacji działającej w telefonach komórkowych, która miała kontrolować pobyt na kwarantannie w domach i tym samym wykluczyć odosobnienie w ośrodkach nadzorowanych przez MSW. Aplikacja, która wykorzystuje kody źródłowe Google i Apple, wymaga zatwierdzenia przez te spółki, a do tego wciąż nie doszło.

Protestujący przystali na kompromis, który proponował już w piątek wieczorem premier Igor Matovicz w sieci społecznościowej - 14-dniową kwarantannę, rozpoczęta w ośrodku rządowym, będzie można kontynuować w domach, gdy tylko zostanie uruchomiona aplikacja "inteligentnej kwarantanny". Obowiązkowe pobyty w rządowych ośrodkach zostało wprowadzone w połowie marca br. jeszcze przez ustępujący gabinet Petera Pellegriniego. Rząd Matovicza, który przejął władzę po wyborach 29 lutego br., nie zmienił decyzji poprzednika mimo wielu skarg na funkcjonowanie państwowej kwarantanny.

Pierwsze zachorowania na Covid-19 zanotowano na Słowacji na początku marca. W ciągu ostatnich czterech tygodni liczba zakażeń jest bardzo niska. W ostatnim tygodniu zanotowano jednocyfrowe wzrosty zachorowań. W ciągu ostatnich siedmiu dni zmarła jedna osoba. Łącznie zmarło 28 osób. W kraju jest 1 504 zakażonych nowym koronawirusem.

Piotr Górecki